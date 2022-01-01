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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 вер, 2022 15:54
Sain_повернувся написав:Howl
вимикаються в додатку? СЕПа платні, так?
Платні СМС типово не підключені, щоб на них попасти потрібно явно цього захотіти. Яку роль грає платність вихідного
СЕП при відкритті конвертаційного депозиту, що ви означили як єдину мету відкриття картки?
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klug
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 08:01
Я правильно розумію, що вихідний СЕП коштує 3 грн незалежно від суми (райфкарта АТБ)? Як довго він іде в цьому банку?
І ще питання: чи можливо вивести кошти з Універсальний+ без комісії? Напряму на райфкарту чи спочатку на Унів. безстроковий?
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Rebel
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:01
Rebel написав:
Я правильно розумію, що вихідний СЕП коштує 3 грн незалежно від суми (райфкарта АТБ)? Як довго він іде в цьому банку?
идет быстро, но в выходные, кажется, так и не научились наружу
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cohan
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:16
Відкрив онлайн універсальний+, прийшов договір про відкриття, у договорі прописані обіцяні 4%, а в ІБ, в описі депозиту, написано 0.00%. Це нормально?
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Rebel
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:34
Rebel написав:
Відкрив онлайн універсальний+, прийшов договір про відкриття, у договорі прописані обіцяні 4%, а в ІБ, в описі депозиту, написано 0.00%. Це нормально?
Так, в описі будуть коректні 4 відсотки через деякий час після того, як поповните його
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Додано: Суб 24 вер, 2022 00:02
параллельно с депозитами наоткрывалась целая кипа текущих счетов.
и после открытия таких счетов приходила смс, что они подключены к смс
эти смс-информирования без оплаты?
если платно - то где это отключается?
и ещё вопрос если евровый депозит вдруг кончается в субботу в которую снимается 2 евро - то попадалово на комиссию? или выплата депозита будет перенесена на понедельник?
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uaprofi
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Додано: Суб 24 вер, 2022 01:33
uaprofi написав:
параллельно с депозитами наоткрывалась целая кипа текущих счетов.
и после открытия таких счетов приходила смс, что они подключены к смс
эти смс-информирования без оплаты?
если платно - то где это отключается?
и ещё вопрос если евровый депозит вдруг кончается в субботу в которую снимается 2 евро - то попадалово на комиссию? или выплата депозита будет перенесена на понедельник?
мені на гарячці сказали , що ці смс безкоштовні
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lamal
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Додано: Суб 24 вер, 2022 01:36
lamal написав:
мені на гарячці сказали , що ці смс безкоштовні
это таки радует
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П'ят 23 вер, 2022 20:29
Marica
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