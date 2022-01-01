RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 45464748

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 15:54

  Sain_повернувся написав:Howl вимикаються в додатку? СЕПа платні, так?

Платні СМС типово не підключені, щоб на них попасти потрібно явно цього захотіти. Яку роль грає платність вихідного СЕП при відкритті конвертаційного депозиту, що ви означили як єдину мету відкриття картки?
klug
 
Повідомлень: 7538
З нами з: 18.08.14
Подякував: 317 раз.
Подякували: 1064 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 08:01

Re: Райффайзен Банк

Я правильно розумію, що вихідний СЕП коштує 3 грн незалежно від суми (райфкарта АТБ)? Як довго він іде в цьому банку?

І ще питання: чи можливо вивести кошти з Універсальний+ без комісії? Напряму на райфкарту чи спочатку на Унів. безстроковий?
Rebel
 
Повідомлень: 193
З нами з: 08.12.09
Подякував: 49 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:01

  Rebel написав:Я правильно розумію, що вихідний СЕП коштує 3 грн незалежно від суми (райфкарта АТБ)? Як довго він іде в цьому банку?

идет быстро, но в выходные, кажется, так и не научились наружу
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4612
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 378 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:16

Re: Райффайзен Банк

Відкрив онлайн універсальний+, прийшов договір про відкриття, у договорі прописані обіцяні 4%, а в ІБ, в описі депозиту, написано 0.00%. Це нормально?
Rebel
 
Повідомлень: 193
З нами з: 08.12.09
Подякував: 49 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:34

  Rebel написав:Відкрив онлайн універсальний+, прийшов договір про відкриття, у договорі прописані обіцяні 4%, а в ІБ, в описі депозиту, написано 0.00%. Це нормально?

Так, в описі будуть коректні 4 відсотки через деякий час після того, як поповните його
Computer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 376
З нами з: 31.01.14
Подякував: 29 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 00:02

параллельно с депозитами наоткрывалась целая кипа текущих счетов.
и после открытия таких счетов приходила смс, что они подключены к смс
эти смс-информирования без оплаты?
если платно - то где это отключается?
и ещё вопрос если евровый депозит вдруг кончается в субботу в которую снимается 2 евро - то попадалово на комиссию? или выплата депозита будет перенесена на понедельник?
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5390
З нами з: 21.04.11
Подякував: 815 раз.
Подякували: 630 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 01:33

  uaprofi написав:параллельно с депозитами наоткрывалась целая кипа текущих счетов.
и после открытия таких счетов приходила смс, что они подключены к смс
эти смс-информирования без оплаты?
если платно - то где это отключается?
и ещё вопрос если евровый депозит вдруг кончается в субботу в которую снимается 2 евро - то попадалово на комиссию? или выплата депозита будет перенесена на понедельник?

мені на гарячці сказали , що ці смс безкоштовні
lamal
 
Повідомлень: 150
З нами з: 11.03.21
Подякував: 64 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 01:36

  lamal написав:мені на гарячці сказали , що ці смс безкоштовні


это таки радует
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5390
З нами з: 21.04.11
Подякував: 815 раз.
Подякували: 630 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 16:11

Re: Райффайзен Банк

antey718 написав:
  cohan написав:
  J написав:[quote="5475311:iamdimon"]Прикрутили покупку валюты на депозит от 3 месяцев

какие бесплатные счета\карты тут надо открыть для этого депозита ?


Райф+ и валютный
1% будет за снятие еще

Снятие с текущего для выплат без комиссии, он открывается автоматически вместе с депозитом.[/quote]Зараз депозити тільки в грн - інфа з гл
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3797
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 17:08

Re: Райффайзен Банк

с гривневой карты или счета валютный депо можно открыть?
adamsmittttt
 
Повідомлень: 1074
З нами з: 27.03.15
Подякував: 789 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 45464748
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: patrikk і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 470, 471, 472
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
4719 1957674
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 вер, 2022 16:31
moveton
Креді Агріколь Банк 1 ... 5, 6, 7
x11 » Пон 03 січ, 2022 19:45
68 34059
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 вер, 2022 14:07
cohan
Ідея Банк 1 ... 35, 36, 37
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 11:01
361 250979
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 вер, 2022 11:12
Howl

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.