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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 46474849

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 17:50

Re: Райффайзен Банк

adamsmittttt написав:с гривневой карты или счета валютный депо можно открыть?
Минулого тижня відкривав.
Zochan
 
Повідомлень: 626
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 72 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 21:04

  adamsmittttt написав:с гривневой карты или счета валютный депо можно открыть?

У буквальному сенсі відкрити не можна, але можна поповнити відкритий на 0 УО.
klug
 
Повідомлень: 7541
З нами з: 18.08.14
Подякував: 317 раз.
Подякували: 1064 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 21:22

Райфайзенці, вам нагороди від мастеркард БІЛЬШЕ зараз нараховують?
https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... nbank.html
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1039
З нами з: 04.03.15
Подякував: 206 раз.
Подякували: 128 раз.
 
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  #<1 ... 46474849
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