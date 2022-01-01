|
|
|
Райффайзен Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 вер, 2022 17:50
adamsmittttt написав:с гривневой карты или счета валютный депо можно открыть?
Минулого тижня відкривав.
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 626
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 вер, 2022 21:04
adamsmittttt написав:
с гривневой карты или счета валютный депо можно открыть?
У буквальному сенсі відкрити не можна, але можна поповнити відкритий на 0 УО.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7541
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 317 раз.
- Подякували: 1064 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 24 вер, 2022 21:22
Райфайзенці, вам нагороди від мастеркард БІЛЬШЕ зараз нараховують?https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... nbank.html
-
root
-
-
- Повідомлень: 1039
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 128 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|71
|34199
|
|
|4721
|1958354
|
|
|203
|217853
|
Суб 24 вер, 2022 17:50
qay
|