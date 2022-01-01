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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 46474849

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 17:50

Re: Райффайзен Банк

adamsmittttt написав:с гривневой карты или счета валютный депо можно открыть?
Минулого тижня відкривав.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 21:04

  adamsmittttt написав:с гривневой карты или счета валютный депо можно открыть?

У буквальному сенсі відкрити не можна, але можна поповнити відкритий на 0 УО.
klug
 
Повідомлень: 7548
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Подякував: 317 раз.
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3
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 21:22

Райфайзенці, вам нагороди від мастеркард БІЛЬШЕ зараз нараховують?
https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... nbank.html
root
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 10:11

Re: Райффайзен Банк

50% знижки на Bolt для власників корпоративної картки Visa Corporate від Райфу

https://news.finance.ua/ua/50-znyzhky-n ... -vid-rayfu

Акція діє з 19.09.2022 р. до 19.11.2022 р.
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 11:10

Re: Райффайзен Банк

народ, а що з банкоматами, вже 2 тиждень перевіряю, біля мого будинку або пусті або 100 грн в наявності. Аваль поповнює свою мережу? в відділення не можу поїхати, у мене в місті його немає
alex2013a90
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 11:12

сотки? це доволі непогано.
root
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