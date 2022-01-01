RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 46474849

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 17:50

Re: Райффайзен Банк

adamsmittttt написав:с гривневой карты или счета валютный депо можно открыть?
Минулого тижня відкривав.
Zochan
 
Повідомлень: 635
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 21:04

  adamsmittttt написав:с гривневой карты или счета валютный депо можно открыть?

У буквальному сенсі відкрити не можна, але можна поповнити відкритий на 0 УО.
klug
 
Повідомлень: 7553
З нами з: 18.08.14
Подякував: 317 раз.
Подякували: 1068 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 21:22

Райфайзенці, вам нагороди від мастеркард БІЛЬШЕ зараз нараховують?
https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... nbank.html
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1060
З нами з: 04.03.15
Подякував: 210 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 10:11

Re: Райффайзен Банк

50% знижки на Bolt для власників корпоративної картки Visa Corporate від Райфу

https://news.finance.ua/ua/50-znyzhky-n ... -vid-rayfu

Акція діє з 19.09.2022 р. до 19.11.2022 р.
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2613
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 11:10

Re: Райффайзен Банк

народ, а що з банкоматами, вже 2 тиждень перевіряю, біля мого будинку або пусті або 100 грн в наявності. Аваль поповнює свою мережу? в відділення не можу поїхати, у мене в місті його немає
alex2013a90
Аватар користувача
 
Повідомлень: 219
З нами з: 19.04.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 11:12

сотки? це доволі непогано.
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1060
З нами з: 04.03.15
Подякував: 210 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 10:13

  cohan написав:
  mounta120530 написав:cohan
на сайте еще написано" Кешбек 0,5% на всі покупки тимчасово призупинено" или это не то?

то, уже потестил
по Визе РАйф+ не Ще, а Шиш+
наверно для кредиток только оставили

З 18 вересня не маю бонусів і по картці "2 кешбеки", хоча на сайті написано, що програма Ще тимчасово призупинена для Visa Gold і доступна з карткою "2 кешбеки".

https://raiffeisen.ua/privatnim-osobam/ ... visi/Shche

Не те, щоб Ще робило для мене погоду, хоча кілька тисяч на ЗСУ воно напрацювало, але не приємно, коли Банк пише одне, а робить інше. Можливо я десь пропустив більш докладну новину?
vasyatko
 
Повідомлень: 311
З нами з: 26.11.09
Подякував: 11 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 10:31

  vasyatko написав:
  cohan написав:
  mounta120530 написав:cohan
на сайте еще написано" Кешбек 0,5% на всі покупки тимчасово призупинено" или это не то?

то, уже потестил
по Визе РАйф+ не Ще, а Шиш+
наверно для кредиток только оставили

З 18 вересня не маю бонусів і по картці "2 кешбеки", хоча на сайті написано, що програма Ще тимчасово призупинена для Visa Gold і доступна з карткою "2 кешбеки".

https://raiffeisen.ua/privatnim-osobam/ ... visi/Shche

Не те, щоб Ще робило для мене погоду, хоча кілька тисяч на ЗСУ воно напрацювало, але не приємно, коли Банк пише одне, а робить інше. Можливо я десь пропустив більш докладну новину?


Розраховувався 23.09 картою "2 кешбеки", то кешбек був. А от кешбек за поповнення нараховують зі скрипом, раніше нараховувався автоматично, а от в серпні довелося робити заявку на гарячу лінію, в вересні - така ж ситуація.
antey718
 
Повідомлень: 784
З нами з: 03.08.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 46474849
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, ramzes4, Vorlon і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 474, 475, 476
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
4757 1965380
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 вер, 2022 10:45
Zochan
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 244, 245, 246
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2458 1398496
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 вер, 2022 10:01
VASH
РВС Банк 1 ... 15, 16, 17
greenozon » Вів 04 січ, 2022 23:27
161 248992
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 вер, 2022 04:52
candidat

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.