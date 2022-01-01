Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 вер, 2022 17:50
adamsmittttt написав:с гривневой карты или счета валютный депо можно открыть?
Минулого тижня відкривав.
Zochan
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Додано: Суб 24 вер, 2022 21:04
adamsmittttt написав:
с гривневой карты или счета валютный депо можно открыть?
У буквальному сенсі відкрити не можна, але можна поповнити відкритий на 0 УО.
klug
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Додано: Суб 24 вер, 2022 21:22
Райфайзенці, вам нагороди від мастеркард БІЛЬШЕ зараз нараховують?
https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... nbank.html
root
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Додано: Вів 27 вер, 2022 10:11
50% знижки на Bolt для власників корпоративної картки Visa Corporate від Райфу
https://news.finance.ua/ua/50-znyzhky-n ... -vid-rayfu
Акція діє з 19.09.2022 р. до 19.11.2022 р.
Assistant_Portal
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Додано: Вів 27 вер, 2022 11:10
народ, а що з банкоматами, вже 2 тиждень перевіряю, біля мого будинку або пусті або 100 грн в наявності. Аваль поповнює свою мережу? в відділення не можу поїхати, у мене в місті його немає
alex2013a90
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Додано: Вів 27 вер, 2022 11:12
сотки? це доволі непогано.
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Додано: Сер 28 вер, 2022 10:13
cohan написав: mounta120530 написав: cohan
на сайте еще написано" Кешбек 0,5% на всі покупки тимчасово призупинено" или это не то?
то, уже потестил
по Визе РАйф+ не Ще, а Шиш+
наверно для кредиток только оставили
З 18 вересня не маю бонусів і по картці "2 кешбеки", хоча на сайті написано, що програма Ще тимчасово призупинена для Visa Gold і доступна з карткою "2 кешбеки".
https://raiffeisen.ua/privatnim-osobam/ ... visi/Shche
Не те, щоб Ще робило для мене погоду, хоча кілька тисяч на ЗСУ воно напрацювало, але не приємно, коли Банк пише одне, а робить інше. Можливо я десь пропустив більш докладну новину?
vasyatko
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Додано: Сер 28 вер, 2022 10:31
vasyatko написав: cohan написав: mounta120530 написав: cohan
на сайте еще написано" Кешбек 0,5% на всі покупки тимчасово призупинено" или это не то?
то, уже потестил
по Визе РАйф+ не Ще, а Шиш+
наверно для кредиток только оставили
З 18 вересня не маю бонусів і по картці "2 кешбеки", хоча на сайті написано, що програма Ще тимчасово призупинена для Visa Gold і доступна з карткою "2 кешбеки".
https://raiffeisen.ua/privatnim-osobam/ ... visi/Shche
Не те, щоб Ще робило для мене погоду, хоча кілька тисяч на ЗСУ воно напрацювало, але не приємно, коли Банк пише одне, а робить інше. Можливо я десь пропустив більш докладну новину?
Розраховувався 23.09 картою "2 кешбеки", то кешбек був. А от кешбек за поповнення нараховують зі скрипом, раніше нараховувався автоматично, а от в серпні довелося робити заявку на гарячу лінію, в вересні - така ж ситуація.
antey718
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