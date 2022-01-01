Минулого тижня відкривав.adamsmittttt написав:с гривневой карты или счета валютный депо можно открыть?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 вер, 2022 17:50
Re: Райффайзен Банк
Минулого тижня відкривав.
Додано: Суб 24 вер, 2022 21:04
Додано: Суб 24 вер, 2022 21:22
Райфайзенці, вам нагороди від мастеркард БІЛЬШЕ зараз нараховують?
Додано: Вів 27 вер, 2022 10:11
Re: Райффайзен Банк
50% знижки на Bolt для власників корпоративної картки Visa Corporate від Райфу
https://news.finance.ua/ua/50-znyzhky-n ... -vid-rayfu
Акція діє з 19.09.2022 р. до 19.11.2022 р.
Додано: Вів 27 вер, 2022 11:10
Re: Райффайзен Банк
народ, а що з банкоматами, вже 2 тиждень перевіряю, біля мого будинку або пусті або 100 грн в наявності. Аваль поповнює свою мережу? в відділення не можу поїхати, у мене в місті його немає
Додано: Сер 28 вер, 2022 10:13
З 18 вересня не маю бонусів і по картці "2 кешбеки", хоча на сайті написано, що програма Ще тимчасово призупинена для Visa Gold і доступна з карткою "2 кешбеки".
Не те, щоб Ще робило для мене погоду, хоча кілька тисяч на ЗСУ воно напрацювало, але не приємно, коли Банк пише одне, а робить інше. Можливо я десь пропустив більш докладну новину?
Додано: Сер 28 вер, 2022 10:31
Розраховувався 23.09 картою "2 кешбеки", то кешбек був. А от кешбек за поповнення нараховують зі скрипом, раніше нараховувався автоматично, а от в серпні довелося робити заявку на гарячу лінію, в вересні - така ж ситуація.
Додано: Сер 28 вер, 2022 10:56
Я відверто говорячи за кешбеком не слідкував, просто тиждень тому вивів його в кеш і зараз побачив, що він лишився нульовий. Хоча картою користуюся по кілька разів на день.
Підтримка пообіцяла допомогти розібратися.
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