|
|
|
Райффайзен Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 вер, 2022 19:46
vasyatko написав:
З 18 вересня не маю бонусів і по картці "2 кешбеки
", хоча на сайті написано, що програма Ще тимчасово призупинена для Visa Gold і доступна з карткою "2 кешбеки".
сьогодні була оплата. КБ є.
-
ScaryBee
-
-
- Повідомлень: 219
- З нами з: 27.06.22
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 вер, 2022 19:49
vasyatko написав:
Кешбек по кредитці працює. Все виявилося простіше, більше 500 гривен на місяць на ньому заробити не вийде, я просто не звертав на це увагу раніше, бо не слідкував за ним.
у вас кредліміт великий? А то мені з 5000 не до кешбеку. Заради 2% з податками не має сенсу достроково гасити грейс. Краще альтернативи типу 0,75% з пумби.
-
ScaryBee
-
-
- Повідомлень: 219
- З нами з: 27.06.22
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|362
|251390
|
Сер 28 вер, 2022 21:10
Andey
|
|2469
|1399449
|
Сер 28 вер, 2022 20:48
pepe
|
|129
|96592
|
|