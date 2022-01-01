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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 вер, 2022 19:46
vasyatko написав:
З 18 вересня не маю бонусів і по картці "2 кешбеки
", хоча на сайті написано, що програма Ще тимчасово призупинена для Visa Gold і доступна з карткою "2 кешбеки".
сьогодні була оплата. КБ є.
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Додано: Сер 28 вер, 2022 19:49
vasyatko написав:
Кешбек по кредитці працює. Все виявилося простіше, більше 500 гривен на місяць на ньому заробити не вийде, я просто не звертав на це увагу раніше, бо не слідкував за ним.
у вас кредліміт великий? А то мені з 5000 не до кешбеку. Заради 2% з податками не має сенсу достроково гасити грейс. Краще альтернативи типу 0,75% з пумби.
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Додано: Нед 02 жов, 2022 21:59
прислали опрос (видимо, много снимаю, так за этим и юзаем) - в зв'язку с тим, что чужие банкоматы для банка дорожают, скажите как вам лучше:
а) 10 тыс в месяц фри
б) 4 раза в месяц фри
опитуемо клиентов для разработки сбалансированных тарифов
ага
если Альфу национализируют в какой-нибудь подобный говнотариф, будет чуть грустновато, впрочем, банкоматов в Киеве хватает, только расположены немного по-дебильному
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cohan
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Додано: Нед 02 жов, 2022 22:37
cohan написав:
прислали опрос (видимо, много снимаю, так за этим и юзаем) - в зв'язку с тим, что чужие банкоматы для банка дорожают, скажите как вам лучше:
а) 10 тыс в месяц фри
б) 4 раза в месяц фри
опитуемо клиентов для разработки сбалансированных тарифов
Какой у вас пакет?
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Vorlon
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