сьогодні була оплата. КБ є.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 вер, 2022 19:46
Додано: Сер 28 вер, 2022 19:49
у вас кредліміт великий? А то мені з 5000 не до кешбеку. Заради 2% з податками не має сенсу достроково гасити грейс. Краще альтернативи типу 0,75% з пумби.
Додано: Нед 02 жов, 2022 21:59
Re: Райффайзен Банк
прислали опрос (видимо, много снимаю, так за этим и юзаем) - в зв'язку с тим, что чужие банкоматы для банка дорожают, скажите как вам лучше:
а) 10 тыс в месяц фри
б) 4 раза в месяц фри
опитуемо клиентов для разработки сбалансированных тарифов
ага
если Альфу национализируют в какой-нибудь подобный говнотариф, будет чуть грустновато, впрочем, банкоматов в Киеве хватает, только расположены немного по-дебильному
Додано: Нед 02 жов, 2022 22:37
Додано: Пон 03 жов, 2022 08:05
Re: Райффайзен Банк
Мені також надіслали цей спам, хоча знімавв лише раз чи два за два роки.
Додано: Пон 03 жов, 2022 08:15
Колеги, які є безкоштовні(чи відносно)варіанти закинути на картку іншого банку?
Зняти готівку не пропонувати
Додано: Пон 03 жов, 2022 08:24
Re: Райффайзен Банк
Залежить від пакету. СЕП, наприклад.
Додано: Пон 03 жов, 2022 08:42
АТБ картка відкривалась, а сам пакет я хз як зветься.
Тут вже треба вибирати що дешевше\простіше чи піти готівку в банкоматі дьоргнути а потім зарядити через термінал чи зробити платний переказ за 3-5грн. ?
Додано: Пон 03 жов, 2022 08:48
Re: Райффайзен Банк
Відкривали на вибір в пакетах Райфкарта+ і Райфкарта.
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