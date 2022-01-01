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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 47484950

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Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 19:46

  vasyatko написав:З 18 вересня не маю бонусів і по картці "2 кешбеки", хоча на сайті написано, що програма Ще тимчасово призупинена для Visa Gold і доступна з карткою "2 кешбеки".

сьогодні була оплата. КБ є.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 19:49

  vasyatko написав:Кешбек по кредитці працює. Все виявилося простіше, більше 500 гривен на місяць на ньому заробити не вийде, я просто не звертав на це увагу раніше, бо не слідкував за ним.

у вас кредліміт великий? А то мені з 5000 не до кешбеку. Заради 2% з податками не має сенсу достроково гасити грейс. Краще альтернативи типу 0,75% з пумби.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 21:59

Re: Райффайзен Банк

прислали опрос (видимо, много снимаю, так за этим и юзаем) - в зв'язку с тим, что чужие банкоматы для банка дорожают, скажите как вам лучше:

а) 10 тыс в месяц фри
б) 4 раза в месяц фри

опитуемо клиентов для разработки сбалансированных тарифов

ага

если Альфу национализируют в какой-нибудь подобный говнотариф, будет чуть грустновато, впрочем, банкоматов в Киеве хватает, только расположены немного по-дебильному
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 22:37

  cohan написав:прислали опрос (видимо, много снимаю, так за этим и юзаем) - в зв'язку с тим, что чужие банкоматы для банка дорожают, скажите как вам лучше:

а) 10 тыс в месяц фри
б) 4 раза в месяц фри

опитуемо клиентов для разработки сбалансированных тарифов

Какой у вас пакет?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 08:05

Re: Райффайзен Банк

Мені також надіслали цей спам, хоча знімавв лише раз чи два за два роки.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 08:15

Колеги, які є безкоштовні(чи відносно)варіанти закинути на картку іншого банку?

Зняти готівку не пропонувати :)
root
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 08:24

Re: Райффайзен Банк

Залежить від пакету. СЕП, наприклад.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 08:42

АТБ картка відкривалась, а сам пакет я хз як зветься.

Тут вже треба вибирати що дешевше\простіше чи піти готівку в банкоматі дьоргнути а потім зарядити через термінал чи зробити платний переказ за 3-5грн. ?
root
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 08:48

Re: Райффайзен Банк

root написав:АТБ картка відкривалась, а сам пакет я хз як зветься.

Відкривали на вибір в пакетах Райфкарта+ і Райфкарта.
Zochan
 
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