|
|
|
Райффайзен Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 вер, 2022 19:46
vasyatko написав:
З 18 вересня не маю бонусів і по картці "2 кешбеки
", хоча на сайті написано, що програма Ще тимчасово призупинена для Visa Gold і доступна з карткою "2 кешбеки".
сьогодні була оплата. КБ є.
-
ScaryBee
-
-
- Повідомлень: 225
- З нами з: 27.06.22
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 вер, 2022 19:49
vasyatko написав:
Кешбек по кредитці працює. Все виявилося простіше, більше 500 гривен на місяць на ньому заробити не вийде, я просто не звертав на це увагу раніше, бо не слідкував за ним.
у вас кредліміт великий? А то мені з 5000 не до кешбеку. Заради 2% з податками не має сенсу достроково гасити грейс. Краще альтернативи типу 0,75% з пумби.
-
ScaryBee
-
-
- Повідомлень: 225
- З нами з: 27.06.22
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 жов, 2022 21:59
прислали опрос (видимо, много снимаю, так за этим и юзаем) - в зв'язку с тим, что чужие банкоматы для банка дорожают, скажите как вам лучше:
а) 10 тыс в месяц фри
б) 4 раза в месяц фри
опитуемо клиентов для разработки сбалансированных тарифов
ага
если Альфу национализируют в какой-нибудь подобный говнотариф, будет чуть грустновато, впрочем, банкоматов в Киеве хватает, только расположены немного по-дебильному
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4645
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 378 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 жов, 2022 22:37
cohan написав:
прислали опрос (видимо, много снимаю, так за этим и юзаем) - в зв'язку с тим, что чужие банкоматы для банка дорожают, скажите как вам лучше:
а) 10 тыс в месяц фри
б) 4 раза в месяц фри
опитуемо клиентов для разработки сбалансированных тарифов
Какой у вас пакет?
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 10416
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 488 раз.
- Подякували: 1134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 жов, 2022 08:05
Мені також надіслали цей спам, хоча знімавв лише раз чи два за два роки.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2228
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 366 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 жов, 2022 08:15
Колеги, які є безкоштовні(чи відносно)варіанти закинути на картку іншого банку?
Зняти готівку не пропонувати
-
root
-
-
- Повідомлень: 1083
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 212 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 жов, 2022 08:24
Залежить від пакету. СЕП, наприклад.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2228
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 366 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 жов, 2022 08:42
АТБ картка відкривалась, а сам пакет я хз як зветься.
Тут вже треба вибирати що дешевше\простіше чи піти готівку в банкоматі дьоргнути а потім зарядити через термінал чи зробити платний переказ за 3-5грн. ?
-
root
-
-
- Повідомлень: 1083
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 212 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 жов, 2022 08:48
root написав:АТБ картка відкривалась, а сам пакет я хз як зветься.
Відкривали на вибір в пакетах Райфкарта+ і Райфкарта.
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 649
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 73 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 жов, 2022 09:21
root написав:
АТБ картка відкривалась, а сам пакет я хз як зветься
Якщо потрібно щомісяця виконувати умови для безкоштовного обслуговування, то СЕП безкоштовний, якщо умов немає, то СЕП 3грн.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7577
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 318 раз.
- Подякували: 1070 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4897
|1980635
|
|
|2485
|1402958
|
|
|382
|253747
|
Пон 03 жов, 2022 03:42
klug
|