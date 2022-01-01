Хотiв в АТБ купити на пробу кави з "червоним цiнником", але зненацька в застосунку у властивостях картки не виявилось пункту "поповнити". Крутив той застосунок по всякому - нiяк. Завантажив навiть сторiнку Райфа в браузерi i намагався поповнити там - теж зась. Зателефонував пiдтримцi i вже вона мене вiдразу порадувала - буцiмто "тягалка" поламалася i наразi потягнути з картки iншого банку ресурсами Райфу - не можливо. Фахiвцi працюють над вирiшенням проблеми втiм конкретних термiнiв повiдомити не можуть.
То я собi й думаю - то мабуть був менi знак - кава напевне не дуже гарна