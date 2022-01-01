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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 48495051

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 15:04

Re: Райффайзен Банк

Хотiв в АТБ купити на пробу кави з "червоним цiнником", але зненацька в застосунку у властивостях картки не виявилось пункту "поповнити". Крутив той застосунок по всякому - нiяк. Завантажив навiть сторiнку Райфа в браузерi i намагався поповнити там - теж зась. Зателефонував пiдтримцi i вже вона мене вiдразу порадувала - буцiмто "тягалка" поламалася i наразi потягнути з картки iншого банку ресурсами Райфу - не можливо. Фахiвцi працюють над вирiшенням проблеми втiм конкретних термiнiв повiдомити не можуть.
То я собi й думаю - то мабуть був менi знак - кава напевне не дуже гарна
Alien
 
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  #<1 ... 48495051
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