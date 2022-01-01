RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 48495051

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 15:04

Re: Райффайзен Банк

Хотiв в АТБ купити на пробу кави з "червоним цiнником", але зненацька в застосунку у властивостях картки не виявилось пункту "поповнити". Крутив той застосунок по всякому - нiяк. Завантажив навiть сторiнку Райфа в браузерi i намагався поповнити там - теж зась. Зателефонував пiдтримцi i вже вона мене вiдразу порадувала - буцiмто "тягалка" поламалася i наразi потягнути з картки iншого банку ресурсами Райфу - не можливо. Фахiвцi працюють над вирiшенням проблеми втiм конкретних термiнiв повiдомити не можуть.
То я собi й думаю - то мабуть був менi знак - кава напевне не дуже гарна
Alien
 
Повідомлень: 759
З нами з: 12.01.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 15:28

  Vorlon написав:
  cohan написав:прислали опрос (видимо, много снимаю, так за этим и юзаем) - в зв'язку с тим, что чужие банкоматы для банка дорожают, скажите как вам лучше:

а) 10 тыс в месяц фри
б) 4 раза в месяц фри

опитуемо клиентов для разработки сбалансированных тарифов

Какой у вас пакет?


Райф+
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4651
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 379 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 17:31

Re: Райффайзен Банк

  root написав:АТБ картка відкривалась, а сам пакет я хз як зветься.
В інтернет-банкінгу є можливість подивитися назву рахунку, який дорівнює назві пакету.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4826
З нами з: 08.03.18
Подякував: 499 раз.
Подякували: 898 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 48495051
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, kostya77, ramaz, wolt450, Пансер і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 490, 491, 492
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
4912 1982516
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 жов, 2022 18:04
Кащей
Банк Український Капітал 1 ... 6, 7, 8
wolt450 » Пон 14 лют, 2022 13:41
74 85316
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 жов, 2022 15:36
la9
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 247, 248, 249
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2488 1403518
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 жов, 2022 15:15
Alex_TT

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1307)
03.10.2022 19:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.