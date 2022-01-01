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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 жов, 2022 15:04
Хотiв в АТБ купити на пробу кави з "червоним цiнником", але зненацька в застосунку у властивостях картки не виявилось пункту "поповнити". Крутив той застосунок по всякому - нiяк. Завантажив навiть сторiнку Райфа в браузерi i намагався поповнити там - теж зась. Зателефонував пiдтримцi i вже вона мене вiдразу порадувала - буцiмто "тягалка" поламалася i наразi потягнути з картки iншого банку ресурсами Райфу - не можливо. Фахiвцi працюють над вирiшенням проблеми втiм конкретних термiнiв повiдомити не можуть.
То я собi й думаю - то мабуть був менi знак - кава напевне не дуже гарна
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Додано: Пон 03 жов, 2022 15:28
Vorlon написав: cohan написав:
прислали опрос (видимо, много снимаю, так за этим и юзаем) - в зв'язку с тим, что чужие банкоматы для банка дорожают, скажите как вам лучше:
а) 10 тыс в месяц фри
б) 4 раза в месяц фри
опитуемо клиентов для разработки сбалансированных тарифов
Какой у вас пакет?
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Додано: Пон 03 жов, 2022 17:31
root написав:
АТБ картка відкривалась, а сам пакет я хз як зветься.
В інтернет-банкінгу є можливість подивитися назву рахунку, який дорівнює назві пакету.
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