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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 48495051

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Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 15:04

Re: Райффайзен Банк

Хотiв в АТБ купити на пробу кави з "червоним цiнником", але зненацька в застосунку у властивостях картки не виявилось пункту "поповнити". Крутив той застосунок по всякому - нiяк. Завантажив навiть сторiнку Райфа в браузерi i намагався поповнити там - теж зась. Зателефонував пiдтримцi i вже вона мене вiдразу порадувала - буцiмто "тягалка" поламалася i наразi потягнути з картки iншого банку ресурсами Райфу - не можливо. Фахiвцi працюють над вирiшенням проблеми втiм конкретних термiнiв повiдомити не можуть.
То я собi й думаю - то мабуть був менi знак - кава напевне не дуже гарна
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 15:28

  Vorlon написав:
  cohan написав:прислали опрос (видимо, много снимаю, так за этим и юзаем) - в зв'язку с тим, что чужие банкоматы для банка дорожают, скажите как вам лучше:

а) 10 тыс в месяц фри
б) 4 раза в месяц фри

опитуемо клиентов для разработки сбалансированных тарифов

Какой у вас пакет?


Райф+
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 17:31

Re: Райффайзен Банк

  root написав:АТБ картка відкривалась, а сам пакет я хз як зветься.
В інтернет-банкінгу є можливість подивитися назву рахунку, який дорівнює назві пакету.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 11:54

Re: Райффайзен Банк

Відновлюють Smarttravel для преміум клієнтів
https://raiffeisen.ua/news/raif-vidnovl ... ravel-1791
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 12:03

  Alien написав:Хотiв в АТБ купити на пробу кави з "червоним цiнником", але зненацька в застосунку у властивостях картки не виявилось пункту "поповнити". Крутив той застосунок по всякому - нiяк. Завантажив навiть сторiнку Райфа в браузерi i намагався поповнити там - теж зась. Зателефонував пiдтримцi i вже вона мене вiдразу порадувала - буцiмто "тягалка" поламалася i наразi потягнути з картки iншого банку ресурсами Райфу - не можливо. Фахiвцi працюють над вирiшенням проблеми втiм конкретних термiнiв повiдомити не можуть.
То я собi й думаю - то мабуть був менi знак - кава напевне не дуже гарна

Не наладили. Если с пумб-а на райф загнать перевод с карты на карту и сразу потратить в атб, штрафа за неразрешенный овердрафт не будет?
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 12:05

  demichh написав:
  Alien написав:Хотiв в АТБ купити на пробу кави з "червоним цiнником", але зненацька в застосунку у властивостях картки не виявилось пункту "поповнити". Крутив той застосунок по всякому - нiяк. Завантажив навiть сторiнку Райфа в браузерi i намагався поповнити там - теж зась. Зателефонував пiдтримцi i вже вона мене вiдразу порадувала - буцiмто "тягалка" поламалася i наразi потягнути з картки iншого банку ресурсами Райфу - не можливо. Фахiвцi працюють над вирiшенням проблеми втiм конкретних термiнiв повiдомити не можуть.
То я собi й думаю - то мабуть був менi знак - кава напевне не дуже гарна

Не наладили. Если с пумб-а на райф загнать перевод с карты на карту и сразу потратить в атб, штрафа за неразрешенный овердрафт не будет?


если в атб терминал не аваля, то не должно.
IMPRINTER
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