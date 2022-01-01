Хотiв в АТБ купити на пробу кави з "червоним цiнником", але зненацька в застосунку у властивостях картки не виявилось пункту "поповнити". Крутив той застосунок по всякому - нiяк. Завантажив навiть сторiнку Райфа в браузерi i намагався поповнити там - теж зась. Зателефонував пiдтримцi i вже вона мене вiдразу порадувала - буцiмто "тягалка" поламалася i наразi потягнути з картки iншого банку ресурсами Райфу - не можливо. Фахiвцi працюють над вирiшенням проблеми втiм конкретних термiнiв повiдомити не можуть. То я собi й думаю - то мабуть був менi знак - кава напевне не дуже гарна
Alien написав:Хотiв в АТБ купити на пробу кави з "червоним цiнником", але зненацька в застосунку у властивостях картки не виявилось пункту "поповнити". Крутив той застосунок по всякому - нiяк. Завантажив навiть сторiнку Райфа в браузерi i намагався поповнити там - теж зась. Зателефонував пiдтримцi i вже вона мене вiдразу порадувала - буцiмто "тягалка" поламалася i наразi потягнути з картки iншого банку ресурсами Райфу - не можливо. Фахiвцi працюють над вирiшенням проблеми втiм конкретних термiнiв повiдомити не можуть. То я собi й думаю - то мабуть був менi знак - кава напевне не дуже гарна
Не наладили. Если с пумб-а на райф загнать перевод с карты на карту и сразу потратить в атб, штрафа за неразрешенный овердрафт не будет?
Alien написав:Хотiв в АТБ купити на пробу кави з "червоним цiнником", але зненацька в застосунку у властивостях картки не виявилось пункту "поповнити". Крутив той застосунок по всякому - нiяк. Завантажив навiть сторiнку Райфа в браузерi i намагався поповнити там - теж зась. Зателефонував пiдтримцi i вже вона мене вiдразу порадувала - буцiмто "тягалка" поламалася i наразi потягнути з картки iншого банку ресурсами Райфу - не можливо. Фахiвцi працюють над вирiшенням проблеми втiм конкретних термiнiв повiдомити не можуть. То я собi й думаю - то мабуть був менi знак - кава напевне не дуже гарна
Не наладили. Если с пумб-а на райф загнать перевод с карты на карту и сразу потратить в атб, штрафа за неразрешенный овердрафт не будет?
ScaryBee написав:у вас кредліміт великий? А то мені з 5000 не до кешбеку.
Ліміт теж порізали до 10к. Я кредит постійно гашу, грейсу не чекаю, це не ті суми, щоб на них щось заробляти. Я взагалі на кешбек увагу не звертав, а тут як раз вийшло так, що перевів бонуси в кеш, побачив на форумі що кешбек по іншим програмам ріжуть, та побачив, що у мене вже тиждень як нуль. З 1-го числа нарахування відновилися.