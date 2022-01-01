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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 жов, 2022 09:37
СЕП.
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Кочевник
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Додано: Нед 30 жов, 2022 10:25
Кочевник написав:
СЕП.
Так начебто ж 3 грн за платіж. А це ж "не наш метод" 😉
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1finanсier
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Додано: Нед 30 жов, 2022 10:40
Воно то так але на сьогодні 3грн. це копійки. Я краще відправлю сепку за цю комсу аніж піти до банкомату а потім до терміналу поповнюати.
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root
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