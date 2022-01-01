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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 49505152

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 09:37

Re: Райффайзен Банк

СЕП.
Кочевник
 
Повідомлень: 2234
З нами з: 16.02.17
Подякував: 366 раз.
Подякували: 162 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 10:25

  Кочевник написав:СЕП.

Так начебто ж 3 грн за платіж. А це ж "не наш метод" 😉
1finanсier
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Повідомлень: 483
З нами з: 02.09.19
Подякував: 154 раз.
Подякували: 35 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 10:40

Воно то так але на сьогодні 3грн. це копійки. Я краще відправлю сепку за цю комсу аніж піти до банкомату а потім до терміналу поповнюати.
root
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Повідомлень: 1113
З нами з: 04.03.15
Подякував: 215 раз.
Подякували: 142 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 12:20

  1finanсier написав:
  Кочевник написав:СЕП.

Так начебто ж 3 грн за платіж. А це ж "не наш метод" 😉


все что стоит до 10 грн. независимо от суммы считается условно беспоатно ибо э\то копейки.
ну а в тарифе райф+ сэп стоит 0 грн. можете ерейти на него - поддержание бесплатности в нем очень лояльные - на 2 к покупки или 2 к на счете
IMPRINTER
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2
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Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38829
З нами з: 06.08.09
Подякував: 223 раз.
Подякували: 6202 раз.
 
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9
5
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 12:55

  IMPRINTER написав:
  1finanсier написав:
  Кочевник написав:СЕП.

Так начебто ж 3 грн за платіж. А це ж "не наш метод" 😉


все что стоит до 10 грн. независимо от суммы считается условно беспоатно ибо э\то копейки.
ну а в тарифе райф+ сэп стоит 0 грн. можете ерейти на него - поддержание бесплатности в нем очень лояльные - на 2 к покупки или 2 к на счете


Дали для зарплати, тож не хочеться переробляти щось. Просто думав виводити кудись та і все
1finanсier
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Повідомлень: 483
З нами з: 02.09.19
Подякував: 154 раз.
Подякували: 35 раз.
 
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  #<1 ... 49505152
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