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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 жов, 2022 09:37
СЕП.
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Кочевник
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Додано: Нед 30 жов, 2022 10:25
Кочевник написав:
СЕП.
Так начебто ж 3 грн за платіж. А це ж "не наш метод" 😉
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1finanсier
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Додано: Нед 30 жов, 2022 10:40
Воно то так але на сьогодні 3грн. це копійки. Я краще відправлю сепку за цю комсу аніж піти до банкомату а потім до терміналу поповнюати.
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root
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Додано: Нед 30 жов, 2022 12:20
1finanсier написав: Кочевник написав:
СЕП.
Так начебто ж 3 грн за платіж. А це ж "не наш метод" 😉
все что стоит до 10 грн. независимо от суммы считается условно беспоатно ибо э\то копейки.
ну а в тарифе райф+ сэп стоит 0 грн. можете ерейти на него - поддержание бесплатности в нем очень лояльные - на 2 к покупки или 2 к на счете
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IMPRINTER
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Додано: Нед 30 жов, 2022 12:55
IMPRINTER написав: 1finanсier написав: Кочевник написав:
СЕП.
Так начебто ж 3 грн за платіж. А це ж "не наш метод" 😉
все что стоит до 10 грн. независимо от суммы считается условно беспоатно ибо э\то копейки.
ну а в тарифе райф+ сэп стоит 0 грн. можете ерейти на него - поддержание бесплатности в нем очень лояльные - на 2 к покупки или 2 к на счете
Дали для зарплати, тож не хочеться переробляти щось. Просто думав виводити кудись та і все
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1finanсier
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