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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 жов, 2022 09:37
Re: Райффайзен Банк
СЕП.
Додано: Нед 30 жов, 2022 10:25
Додано: Нед 30 жов, 2022 10:40
Воно то так але на сьогодні 3грн. це копійки. Я краще відправлю сепку за цю комсу аніж піти до банкомату а потім до терміналу поповнюати.
Додано: Нед 30 жов, 2022 12:20
все что стоит до 10 грн. независимо от суммы считается условно беспоатно ибо э\то копейки.
ну а в тарифе райф+ сэп стоит 0 грн. можете ерейти на него - поддержание бесплатности в нем очень лояльные - на 2 к покупки или 2 к на счете
Додано: Нед 30 жов, 2022 12:55
Дали для зарплати, тож не хочеться переробляти щось. Просто думав виводити кудись та і все
Додано: Вів 01 лис, 2022 10:27
Судя по всему Райф мне продлил карту, срок действия которой закончился 10/22.
При попытке воспользоваться Google Pay вывалилось окно с предложением изменить срок действия карты. Райф продлевает срок действия на 180 дней? Нужно ввести 03/23?
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