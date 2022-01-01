Так начебто ж 3 грн за платіж. А це ж "не наш метод" 😉
все что стоит до 10 грн. независимо от суммы считается условно беспоатно ибо э\то копейки. ну а в тарифе райф+ сэп стоит 0 грн. можете ерейти на него - поддержание бесплатности в нем очень лояльные - на 2 к покупки или 2 к на счете
Так начебто ж 3 грн за платіж. А це ж "не наш метод" 😉
все что стоит до 10 грн. независимо от суммы считается условно беспоатно ибо э\то копейки. ну а в тарифе райф+ сэп стоит 0 грн. можете ерейти на него - поддержание бесплатности в нем очень лояльные - на 2 к покупки или 2 к на счете
Дали для зарплати, тож не хочеться переробляти щось. Просто думав виводити кудись та і все
Судя по всему Райф мне продлил карту, срок действия которой закончился 10/22. При попытке воспользоваться Google Pay вывалилось окно с предложением изменить срок действия карты. Райф продлевает срок действия на 180 дней? Нужно ввести 04/23?