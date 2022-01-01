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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 50515253>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 09:37

Re: Райффайзен Банк

СЕП.
Кочевник
 
Повідомлень: 2241
З нами з: 16.02.17
Подякував: 366 раз.
Подякували: 163 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 10:25

  Кочевник написав:СЕП.

Так начебто ж 3 грн за платіж. А це ж "не наш метод" 😉
1finanсier
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Повідомлень: 483
З нами з: 02.09.19
Подякував: 154 раз.
Подякували: 35 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 10:40

Воно то так але на сьогодні 3грн. це копійки. Я краще відправлю сепку за цю комсу аніж піти до банкомату а потім до терміналу поповнюати.
root
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Повідомлень: 1131
З нами з: 04.03.15
Подякував: 216 раз.
Подякували: 142 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 12:20

  1finanсier написав:
  Кочевник написав:СЕП.

Так начебто ж 3 грн за платіж. А це ж "не наш метод" 😉


все что стоит до 10 грн. независимо от суммы считается условно беспоатно ибо э\то копейки.
ну а в тарифе райф+ сэп стоит 0 грн. можете ерейти на него - поддержание бесплатности в нем очень лояльные - на 2 к покупки или 2 к на счете
IMPRINTER
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2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38840
З нами з: 06.08.09
Подякував: 223 раз.
Подякували: 6204 раз.
 
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9
5
2
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 12:55

  IMPRINTER написав:
  1finanсier написав:
  Кочевник написав:СЕП.

Так начебто ж 3 грн за платіж. А це ж "не наш метод" 😉


все что стоит до 10 грн. независимо от суммы считается условно беспоатно ибо э\то копейки.
ну а в тарифе райф+ сэп стоит 0 грн. можете ерейти на него - поддержание бесплатности в нем очень лояльные - на 2 к покупки или 2 к на счете


Дали для зарплати, тож не хочеться переробляти щось. Просто думав виводити кудись та і все
1finanсier
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Повідомлень: 483
З нами з: 02.09.19
Подякував: 154 раз.
Подякували: 35 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 10:27

Судя по всему Райф мне продлил карту, срок действия которой закончился 10/22.
При попытке воспользоваться Google Pay вывалилось окно с предложением изменить срок действия карты. Райф продлевает срок действия на 180 дней? Нужно ввести 04/23?
AZTECA
 
Повідомлень: 56
З нами з: 28.02.11
Подякував: 6 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 12:18

А в кого з форумчан є така картка? https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... nbank.html (та що World) Я вірно розумію що це якась з кредиток, схоже на Fishback.
root
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Повідомлень: 1131
З нами з: 04.03.15
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Подякували: 142 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:09

  root написав:А в кого з форумчан є така картка? https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... nbank.html (та що World) Я вірно розумію що це якась з кредиток, схоже на Fishback.

Кредитна картка Platinum для Преміум клієнтів
Amethyst
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Повідомлень: 3285
З нами з: 05.05.21
Подякував: 206 раз.
Подякували: 614 раз.
 
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8
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:12

  Amethyst написав:Кредитна картка Platinum для Преміум клієнтів

по платині питань нема, стартапка найдешевший варік. Але тут конкретно World типу, пробігся на сайті то схоже під Fishback але дизайн інший, мабуть вже таких не випускають.
root
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Повідомлень: 1131
З нами з: 04.03.15
Подякував: 216 раз.
Подякували: 142 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:31

подскажите, на АТБшной карте нужно держать 2К грн для бесплатного обслуживания?
emeta
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