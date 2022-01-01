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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 50515253

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:32

  emeta написав:подскажите, на АТБшной карте нужно держать 2К грн для бесплатного обслуживания?



НЕ треба.
root
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:38

  root написав:
  emeta написав:подскажите, на АТБшной карте нужно держать 2К грн для бесплатного обслуживания?



НЕ треба.


змінились тарифи?
Бо колись то була обовязкова вимога
emeta
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Повідомлень: 1979
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Подякували: 151 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:44

А ось тут нічого не підкажу, я клієнт з атбшною карткою не так давно.
root
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Повідомлень: 1131
З нами з: 04.03.15
Подякував: 216 раз.
Подякували: 142 раз.
 
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