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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 лис, 2022 13:32
emeta написав:
подскажите, на АТБшной карте нужно держать 2К грн для бесплатного обслуживания?
НЕ треба.
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root
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Додано: Вів 01 лис, 2022 13:38
root написав: emeta написав:
подскажите, на АТБшной карте нужно держать 2К грн для бесплатного обслуживания?
НЕ треба.
змінились тарифи?
Бо колись то була обовязкова вимога
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Додано: Вів 01 лис, 2022 13:44
А ось тут нічого не підкажу, я клієнт з атбшною карткою не так давно.
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root
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Додано: Вів 01 лис, 2022 14:07
emeta написав:
подскажите, на АТБшной карте нужно держать 2К грн для бесплатного обслуживания?
Это требования для счета Райф + кажется
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Додано: Вів 01 лис, 2022 16:14
emeta написав:подскажите, на АТБшной карте нужно держать 2К грн для бесплатного обслуживания?
Є два тарифи. На тарифі райфкарта без + не треба.
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