RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 51525354>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:32

  emeta написав:подскажите, на АТБшной карте нужно держать 2К грн для бесплатного обслуживания?



НЕ треба.
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1136
З нами з: 04.03.15
Подякував: 216 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:38

  root написав:
  emeta написав:подскажите, на АТБшной карте нужно держать 2К грн для бесплатного обслуживания?



НЕ треба.


змінились тарифи?
Бо колись то була обовязкова вимога
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1980
З нами з: 19.03.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:44

А ось тут нічого не підкажу, я клієнт з атбшною карткою не так давно.
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1136
З нами з: 04.03.15
Подякував: 216 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 14:07

  emeta написав:подскажите, на АТБшной карте нужно держать 2К грн для бесплатного обслуживания?


Это требования для счета Райф + кажется
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1980
З нами з: 19.03.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 16:14

Re: Райффайзен Банк

emeta написав:подскажите, на АТБшной карте нужно держать 2К грн для бесплатного обслуживания?
Є два тарифи. На тарифі райфкарта без + не треба.
Zochan
 
Повідомлень: 673
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 17:11

Re: Райффайзен Банк

50% знижки на поїздки до/із залізничних вокзалів з Bolt та преміальною карткою Visa від Райфу

https://news.finance.ua/ua/50-znyzhky-n ... -vid-rayfu

Пропозиція діє з 1.11.2022 до 31.03.2023р.
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2618
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 21:33

  emeta написав:подскажите, на АТБшной карте нужно держать 2К грн для бесплатного обслуживания?


если у вас АТБ на отдельном счете - то нет ... если она как допка к Раф+, то действуют условия пакета. У меня она как допка к Райф+

кстати - щас акция по фруктам :mrgreen:

Відкривайте картку АТБ та отримуйте знижку -15% на банани, яблука та лимони! 🍏🍋
Просто розраховуйтеся вашою карткою АТБ від Райфу та купуйте за вигідною ціною фрукти (банани, лимони та яблука) в мережі магазинів АТБ.
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38844
З нами з: 06.08.09
Подякував: 223 раз.
Подякували: 6204 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 22:12

  IMPRINTER написав:
  emeta написав:подскажите, на АТБшной карте нужно держать 2К грн для бесплатного обслуживания?


если у вас АТБ на отдельном счете - то нет ... если она как допка к Раф+, то действуют условия пакета. У меня она как допка к Райф+

кстати - щас акция по фруктам :mrgreen:

Відкривайте картку АТБ та отримуйте знижку -15% на банани, яблука та лимони! 🍏🍋
Просто розраховуйтеся вашою карткою АТБ від Райфу та купуйте за вигідною ціною фрукти (банани, лимони та яблука) в мережі магазинів АТБ.

Бананы выгоднее в Сильпо брать. Цена ниже чем в АТБ,расчет сертификатом купленным с 20% дисконтом ну и + баллы на власный рахунок и кешбэк 1,5% по кредитки изи.
lara_08
 
Повідомлень: 433
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 23:29

  lara_08 написав:Бананы выгоднее в Сильпо брать. Цена ниже чем в АТБ,расчет сертификатом купленным с 20% дисконтом ну и + баллы на власный рахунок и кешбэк 1,5% по кредитки изи.

якщо взяли 200 гривневі то всі 25% ;) ну а по ціні не факт в кого краще вийде. Сільпо дорогий магаз.
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1136
З нами з: 04.03.15
Подякував: 216 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 23:37

  root написав:якщо взяли 200 гривневі то всі 25% ;)

Ні. Ви взяли продуктів на 250грн, заплатили сертифікатом, за який ви віддали 200грн. Тобто за продукти ви заплатили 200грн, що на 20% менше, ніж 250.
Golf_streem
 
Повідомлень: 309
З нами з: 06.08.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 51525354>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 54, 55, 56
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
551 553741
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 лис, 2022 00:19
novichok
Піреус Банк МКБ 1 ... 7, 8, 9
yuluk » Пон 03 січ, 2022 10:42
85 90992
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лис, 2022 22:57
J
Агропросперіс Банк 1 ... 4, 5, 6
lubopytnaya » Сер 02 лют, 2022 13:06
51 27807
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лис, 2022 22:55
la9

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (552)
02.11.2022 00:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.