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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 лис, 2022 13:32
emeta написав:
подскажите, на АТБшной карте нужно держать 2К грн для бесплатного обслуживания?
НЕ треба.
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root
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Додано: Вів 01 лис, 2022 13:38
root написав: emeta написав:
подскажите, на АТБшной карте нужно держать 2К грн для бесплатного обслуживания?
НЕ треба.
змінились тарифи?
Бо колись то була обовязкова вимога
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emeta
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Додано: Вів 01 лис, 2022 13:44
А ось тут нічого не підкажу, я клієнт з атбшною карткою не так давно.
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root
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Додано: Вів 01 лис, 2022 14:07
emeta написав:
подскажите, на АТБшной карте нужно держать 2К грн для бесплатного обслуживания?
Это требования для счета Райф + кажется
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emeta
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Додано: Вів 01 лис, 2022 16:14
emeta написав:подскажите, на АТБшной карте нужно держать 2К грн для бесплатного обслуживания?
Є два тарифи. На тарифі райфкарта без + не треба.
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Додано: Вів 01 лис, 2022 17:11
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Додано: Вів 01 лис, 2022 21:33
emeta написав:
подскажите, на АТБшной карте нужно держать 2К грн для бесплатного обслуживания?
если у вас АТБ на отдельном счете - то нет ... если она как допка к Раф+, то действуют условия пакета. У меня она как допка к Райф+
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IMPRINTER
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Додано: Вів 01 лис, 2022 22:12
IMPRINTER написав: emeta написав:
подскажите, на АТБшной карте нужно держать 2К грн для бесплатного обслуживания?
если у вас АТБ на отдельном счете - то нет ... если она как допка к Раф+, то действуют условия пакета. У меня она как допка к Райф+
кстати - щас акция по фруктам
Відкривайте картку АТБ та отримуйте знижку -15% на банани, яблука та лимони! 🍏🍋
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Бананы выгоднее в Сильпо брать. Цена ниже чем в АТБ,расчет сертификатом купленным с 20% дисконтом ну и + баллы на власный рахунок и кешбэк 1,5% по кредитки изи.
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lara_08
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Додано: Вів 01 лис, 2022 23:29
lara_08 написав:
Бананы выгоднее в Сильпо брать. Цена ниже чем в АТБ,расчет сертификатом купленным с 20% дисконтом ну и + баллы на власный рахунок и кешбэк 1,5% по кредитки изи.
якщо взяли 200 гривневі то всі 25%
ну а по ціні не факт в кого краще вийде. Сільпо дорогий магаз.
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root
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Додано: Вів 01 лис, 2022 23:37
root написав:
якщо взяли 200 гривневі то всі 25%
Ні. Ви взяли продуктів на 250грн, заплатили сертифікатом, за який ви віддали 200грн. Тобто за продукти ви заплатили 200грн, що на 20% менше, ніж 250.
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Golf_streem
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la9
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