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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 51525354

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 23:48

  root написав:
  lara_08 написав:Бананы выгоднее в Сильпо брать. Цена ниже чем в АТБ,расчет сертификатом купленным с 20% дисконтом ну и + баллы на власный рахунок и кешбэк 1,5% по кредитки изи.

якщо взяли 200 гривневі то всі 25% ;) ну а по ціні не факт в кого краще вийде. Сільпо дорогий магаз.

Тут как считать. Дисконт от стоимости товара на 250 грн. - 20 %, а бонус 50 грн. от уплаченных за сертификат 200 грн. получается 25% от суммы платежа.
Писалось о бананах, которые сейчас и всю осень дешевле в Сильпо. Кишмиш кстати тоже в сентябре и октябре был дешевле в Сильпо.
Востаннє редагувалось lara_08 в Вів 01 лис, 2022 23:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 23:48

20% з 200 грн це 240 ;)
до 200 додаємо 25% то і будуть наші 250
root
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 23:54

  lara_08 написав:от стоимости товара на 250 грн. - 20 %,


ну так вам же сільпо бонус додав а не забрав! отоб якщо навпаки булоб то да 20% :))))
root
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 23:56

Проїхали як то кажуть, чере 5 хвилин в АТБ акція (-15%) на банани, яблука, лимони. тож побачимо де дешевше там і купимо :)

p.s. тільки для власників АТБ картка!
root
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 23:57

  root написав:20% з 200 грн це 240 ;)
до 200 додаємо 25% то і будуть наші 250

-20% з 250 грн це 200 ;)
з 250 віднімаємо 20% то і будуть наші 200
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 23:58

  root написав:
  lara_08 написав:от стоимости товара на 250 грн. - 20 %,


ну так вам же сільпо бонус додав а не забрав! отоб якщо навпаки булоб то да 20% :))))

Сильпо продал мне свой сертификат на 250 грн.с дисконтом 20%.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 23:59

Угу, так і буде, але в тому випадку коли у не дають бонуси додаткові (що саме зараз і робить Сільпо)а відбирає! чого Сільпо не робить :)))) Не перекручуйте.
root
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 00:00

  lara_08 написав:Сильпо продал мне свой сертификат на 250 грн.с дисконтом 20%.


Ні! він продав Вам за 200грн. і дав бонус +25%

якщо він зробив так як пишете то номінал сертифіката був би 240грн :mrgreen:
root
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 00:01

ок
сильпо дал 25% бонусов
а
я получил скидку 20%
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 00:03

  root написав:Проїхали як то кажуть, чере 5 хвилин в АТБ акція (-15%) на банани, яблука, лимони. тож побачимо де дешевше там і купимо :)

p.s. тільки для власників АТБ картка!

Ну вы блин даёте. Это же инфа от Импринтера и была отправной точкой на которую я отвечала, а вы в свою очередь мне отвечали. Внимательно прочитайте и посчитайте. Это же проще чем долгосрочные депозиты в Альфе.
lara_08
 
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