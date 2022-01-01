|
|
|
Райффайзен Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 лис, 2022 23:48
root написав: lara_08 написав:
Бананы выгоднее в Сильпо брать. Цена ниже чем в АТБ,расчет сертификатом купленным с 20% дисконтом ну и + баллы на власный рахунок и кешбэк 1,5% по кредитки изи.
якщо взяли 200 гривневі то всі 25%
ну а по ціні не факт в кого краще вийде. Сільпо дорогий магаз.
Тут как считать. Дисконт от стоимости товара на 250 грн. - 20 %, а бонус 50 грн. от уплаченных за сертификат 200 грн. получается 25% от суммы платежа.
Писалось о бананах, которые сейчас и всю осень дешевле в Сильпо. Кишмиш кстати тоже в сентябре и октябре был дешевле в Сильпо.
Востаннє редагувалось lara_08
в Вів 01 лис, 2022 23:52, всього редагувалось 1 раз.
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 433
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 лис, 2022 23:48
20% з 200 грн це 240
до 200 додаємо 25% то і будуть наші 250
-
root
-
-
- Повідомлень: 1136
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 лис, 2022 23:54
lara_08 написав:
от стоимости товара на 250 грн. - 20 %,
ну так вам же сільпо бонус додав а не забрав! отоб якщо навпаки булоб то да 20%
)))
-
root
-
-
- Повідомлень: 1136
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 лис, 2022 23:56
Проїхали як то кажуть, чере 5 хвилин в АТБ акція (-15%) на банани, яблука, лимони. тож побачимо де дешевше там і купимо
p.s. тільки для власників АТБ картка!
-
root
-
-
- Повідомлень: 1136
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 лис, 2022 23:57
root написав:
20% з 200 грн це 240
до 200 додаємо 25% то і будуть наші 250
-20% з 250 грн це 200
з 250 віднімаємо 20% то і будуть наші 200
-
J
-
-
- Повідомлень: 5469
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 273 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 лис, 2022 23:58
root написав: lara_08 написав:
от стоимости товара на 250 грн. - 20 %,
ну так вам же сільпо бонус додав а не забрав! отоб якщо навпаки булоб то да 20%
)))
Сильпо продал мне свой сертификат на 250 грн.с дисконтом 20%.
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 433
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 лис, 2022 23:59
Угу, так і буде, але в тому випадку коли у не дають бонуси додаткові (що саме зараз і робить Сільпо)а відбирає! чого Сільпо не робить
))) Не перекручуйте.
-
root
-
-
- Повідомлень: 1136
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 лис, 2022 00:00
lara_08 написав:
Сильпо продал мне свой сертификат на 250 грн.с дисконтом 20%.
Ні! він продав Вам за 200грн. і дав бонус +25%
якщо він зробив так як пишете то номінал сертифіката був би 240грн
-
root
-
-
- Повідомлень: 1136
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 лис, 2022 00:01
ок
сильпо дал 25% бонусов
а
я получил скидку 20%
-
J
-
-
- Повідомлень: 5469
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 273 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 лис, 2022 00:03
root написав:
Проїхали як то кажуть, чере 5 хвилин в АТБ акція (-15%) на банани, яблука, лимони. тож побачимо де дешевше там і купимо
p.s. тільки для власників АТБ картка!
Ну вы блин даёте. Это же инфа от Импринтера и была отправной точкой на которую я отвечала, а вы в свою очередь мне отвечали. Внимательно прочитайте и посчитайте. Это же проще чем долгосрочные депозиты в Альфе.
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 433
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|551
|553741
|
|
|85
|90992
|
|
|51
|27807
|
Вів 01 лис, 2022 22:55
la9
|