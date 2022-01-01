15% знижки на банани, яблука та лимони із карткою АТБ від Райфу
https://news.finance.ua/ua/15-znyzhky-n ... -vid-rayfu
з 2 по 15 листопада 2022 року
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 лис, 2022 11:41
Re: Райффайзен Банк
15% знижки на банани, яблука та лимони із карткою АТБ від Райфу
https://news.finance.ua/ua/15-znyzhky-n ... -vid-rayfu
з 2 по 15 листопада 2022 року
Додано: Сер 02 лис, 2022 11:56
Re: Райффайзен Банк
Професійно закрили питання.
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