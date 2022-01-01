15% знижки на банани, яблука та лимони із карткою АТБ від Райфу
https://news.finance.ua/ua/15-znyzhky-n ... -vid-rayfu
з 2 по 15 листопада 2022 року
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Додано: Сер 02 лис, 2022 11:41
Re: Райффайзен Банк
15% знижки на банани, яблука та лимони із карткою АТБ від Райфу
https://news.finance.ua/ua/15-znyzhky-n ... -vid-rayfu
з 2 по 15 листопада 2022 року
Додано: Сер 02 лис, 2022 11:56
Re: Райффайзен Банк
Професійно закрили питання.
Додано: Сер 02 лис, 2022 20:21
В Сильпо бананы сегодня были по 49,99 против 62,55 в АТБ.
Додано: Сер 02 лис, 2022 20:30
Щодо АТБ - в минулому році у жовтні була аналогічна акція - 15% на яблука та ще щось. Вирішив скористатись. Оплатив АТБ карткою. Ціна лишилась без змін. На моє питання адміністратор залу АТБ лише розвів руками - я за таке не відповідаю - рекомендував звернутись на гарячку АТБ. Там вислухали, визнали що щось пішло не так, створили заявку, попросили вислати фото чека на e-mail (що я і зробив) - але в підсумку ніякого зворотнього зв'язку за результатами розгляду так і не було. Так що акції в АТБ з яблуками можуть закінчуватись по різному.
Додано: Чет 03 лис, 2022 20:42
Re: Райффайзен Банк
Новые тарифы "Райфкартка" с 1 декабря.
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