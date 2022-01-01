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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 52535455

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 11:41

Re: Райффайзен Банк

15% знижки на банани, яблука та лимони із карткою АТБ від Райфу

https://news.finance.ua/ua/15-znyzhky-n ... -vid-rayfu

з 2 по 15 листопада 2022 року
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 11:56

Re: Райффайзен Банк

J написав:ок
сильпо дал 25% бонусов
а
я получил скидку 20%
Професійно закрили питання.
Zochan
 
Повідомлень: 676
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Подякував: 184 раз.
Подякували: 77 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 20:21

  Assistant_Portal написав:15% знижки на банани, яблука та лимони із карткою АТБ від Райфу

https://news.finance.ua/ua/15-znyzhky-n ... -vid-rayfu

з 2 по 15 листопада 2022 року

В Сильпо бананы сегодня были по 49,99 против 62,55 в АТБ.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 20:30

Щодо АТБ - в минулому році у жовтні була аналогічна акція - 15% на яблука та ще щось. Вирішив скористатись. Оплатив АТБ карткою. Ціна лишилась без змін. На моє питання адміністратор залу АТБ лише розвів руками - я за таке не відповідаю - рекомендував звернутись на гарячку АТБ. Там вислухали, визнали що щось пішло не так, створили заявку, попросили вислати фото чека на e-mail (що я і зробив) - але в підсумку ніякого зворотнього зв'язку за результатами розгляду так і не було. Так що акції в АТБ з яблуками можуть закінчуватись по різному.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 20:42

Re: Райффайзен Банк

Новые тарифы "Райфкартка" с 1 декабря.
https://raiffeisen.ua/raifkartka-visa-reward
Howl
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