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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 53545556

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 07:53

Re: Райффайзен Банк

flysoulfly написав:
  Howl написав:Новые тарифы "Райфкартка" с 1 декабря.
https://raiffeisen.ua/raifkartka-visa-reward
- будут смс по 25 грн - от барыги! :)


А кстати, сейчас снять в их кассе с Райфкарты(АТБ) большУю сумму - без комиссии, правильно?
и какой максимальный месячный лимит снятия? (видимо, суточный =100К)
Тариф бимба. Убрали 3 грн за сеп, что мне мешало изначально. Можно спокойно уходить с плюса
Ромасик
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  #<1 ... 53545556
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