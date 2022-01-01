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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 лис, 2022 07:53
flysoulfly написав:
- будут смс по 25 грн - от барыги!
А кстати, сейчас снять в их кассе с Райфкарты(АТБ) большУю
сумму - без комиссии, правильно?
и какой максимальный месячный
лимит снятия? (видимо, суточный =100К)
Тариф бимба. Убрали 3 грн за сеп, что мне мешало изначально. Можно спокойно уходить с плюса
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Ромасик
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