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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 лис, 2022 07:53
flysoulfly написав:
- будут смс по 25 грн - от барыги!
А кстати, сейчас снять в их кассе с Райфкарты(АТБ) большУю
сумму - без комиссии, правильно?
и какой максимальный месячный
лимит снятия? (видимо, суточный =100К)
Тариф бимба. Убрали 3 грн за сеп, что мне мешало изначально. Можно спокойно уходить с плюса
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Ромасик
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Додано: Нед 06 лис, 2022 00:12
Ромасик написав: flysoulfly написав:
- будут смс по 25 грн - от барыги!
А кстати, сейчас снять в их кассе с Райфкарты(АТБ) большУю
сумму - без комиссии, правильно?
и какой максимальный месячный
лимит снятия? (видимо, суточный =100К)
Тариф бимба. Убрали 3 грн за сеп, что мне мешало изначально. Можно спокойно уходить с плюса
тем более спокойно, что остаток подняли до 5000, что = 40 грн на форварде в мес дохода
правда, може, Ще вернут?
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cohan
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Додано: Нед 06 лис, 2022 07:27
cohan написав: Ромасик написав:
- будут смс по 25 грн - от барыги!
А кстати, сейчас снять в их кассе с Райфкарты(АТБ) большУю
сумму - без комиссии, правильно?
и какой максимальный месячный
лимит снятия? (видимо, суточный =100К)
Тариф бимба. Убрали 3 грн за сеп, что мне мешало изначально. Можно спокойно уходить с плюса
тем более спокойно, что остаток подняли до 5000, что = 40 грн на форварде в мес дохода
правда, може, Ще вернут?[/quote]О да, 5000 не заметил, вообще жуть.
Какой смысл в ще? Любая кредитка даже без КБ более прибыльная.
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Ромасик
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Додано: Пон 07 лис, 2022 23:04
Питання знатокам, Райф за офердрафт наказує чи ні, перевів на їхню карту кошти по П2П, можна зразу знімати чи ні???
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melkh
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Додано: Пон 07 лис, 2022 23:36
Наказує за овер.
Але тягнучка в оперчас проводиться поточним днем.
Штовхалки частіше проводяться наступним днем.
А може СЕПом? 23/7, 40..60 мін і алга )
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Amethyst
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Додано: Вів 08 лис, 2022 00:24
Amethyst написав:
Наказує за овер.
Але тягнучка в оперчас проводиться поточним днем.
Штовхалки частіше проводяться наступним днем.
А може СЕПом? 23/7, 40..60 мін і алга )
это кто тянет и толкает с анала? это все платно ...
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IMPRINTER
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Додано: Вів 08 лис, 2022 01:04
IMPRINTER думаю, що юзер щось переплутав, дійсно правильно замітив, тянучка-толкачка 1% мін 5 грн, а ось овердрафт ніби не критичний, підтвердіть це чи спростуйте.
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melkh
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Додано: Вів 08 лис, 2022 02:04
melkh написав:IMPRINTER
думаю, що юзер щось переплутав, дійсно правильно замітив, тянучка-толкачка 1% мін 5 грн, а ось овердрафт ніби не критичний, підтвердіть це чи спростуйте.
я лично никогда не нарывался на него ... разве что если пополните чужой толкалкой, а потратите в тот же день на родном ПОСе ... ХЗ
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IMPRINTER
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