RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 53545556

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 07:53

Re: Райффайзен Банк

flysoulfly написав:
  Howl написав:Новые тарифы "Райфкартка" с 1 декабря.
https://raiffeisen.ua/raifkartka-visa-reward
- будут смс по 25 грн - от барыги! :)


А кстати, сейчас снять в их кассе с Райфкарты(АТБ) большУю сумму - без комиссии, правильно?
и какой максимальный месячный лимит снятия? (видимо, суточный =100К)
Тариф бимба. Убрали 3 грн за сеп, что мне мешало изначально. Можно спокойно уходить с плюса
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5337
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1294 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 00:12

  Ромасик написав:
flysoulfly написав:
  Howl написав:Новые тарифы "Райфкартка" с 1 декабря.
https://raiffeisen.ua/raifkartka-visa-reward
- будут смс по 25 грн - от барыги! :)


А кстати, сейчас снять в их кассе с Райфкарты(АТБ) большУю сумму - без комиссии, правильно?
и какой максимальный месячный лимит снятия? (видимо, суточный =100К)
Тариф бимба. Убрали 3 грн за сеп, что мне мешало изначально. Можно спокойно уходить с плюса


тем более спокойно, что остаток подняли до 5000, что = 40 грн на форварде в мес дохода

правда, може, Ще вернут?
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4714
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 383 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 07:27

Re: Райффайзен Банк

cohan написав:
  Ромасик написав:
flysoulfly написав:[quote="5504090:Howl"]Новые тарифы "Райфкартка" с 1 декабря.
https://raiffeisen.ua/raifkartka-visa-reward
- будут смс по 25 грн - от барыги! :)


А кстати, сейчас снять в их кассе с Райфкарты(АТБ) большУю сумму - без комиссии, правильно?
и какой максимальный месячный лимит снятия? (видимо, суточный =100К)
Тариф бимба. Убрали 3 грн за сеп, что мне мешало изначально. Можно спокойно уходить с плюса


тем более спокойно, что остаток подняли до 5000, что = 40 грн на форварде в мес дохода

правда, може, Ще вернут?[/quote]О да, 5000 не заметил, вообще жуть.

Какой смысл в ще? Любая кредитка даже без КБ более прибыльная.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5337
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1294 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 23:04

Питання знатокам, Райф за офердрафт наказує чи ні, перевів на їхню карту кошти по П2П, можна зразу знімати чи ні???
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 781
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 23:36

Наказує за овер.
Але тягнучка в оперчас проводиться поточним днем.
Штовхалки частіше проводяться наступним днем.
А може СЕПом? 23/7, 40..60 мін і алга )
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3308
З нами з: 05.05.21
Подякував: 207 раз.
Подякували: 619 раз.
 
Профіль
1
8
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 00:24

  Amethyst написав:Наказує за овер.
Але тягнучка в оперчас проводиться поточним днем.
Штовхалки частіше проводяться наступним днем.
А може СЕПом? 23/7, 40..60 мін і алга )


это кто тянет и толкает с анала? это все платно ...
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38882
З нами з: 06.08.09
Подякував: 223 раз.
Подякували: 6210 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 01:04

IMPRINTER думаю, що юзер щось переплутав, дійсно правильно замітив, тянучка-толкачка 1% мін 5 грн, а ось овердрафт ніби не критичний, підтвердіть це чи спростуйте.
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 781
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 02:04

  melkh написав:IMPRINTER думаю, що юзер щось переплутав, дійсно правильно замітив, тянучка-толкачка 1% мін 5 грн, а ось овердрафт ніби не критичний, підтвердіть це чи спростуйте.


я лично никогда не нарывался на него ... разве что если пополните чужой толкалкой, а потратите в тот же день на родном ПОСе ... ХЗ
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38882
З нами з: 06.08.09
Подякував: 223 раз.
Подякували: 6210 раз.
 
Профіль
9
5
2
  #<1 ... 53545556
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton, S i m і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 539, 540, 541
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
5403 2200899
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лис, 2022 02:55
alibob
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 266, 267, 268
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2675 1549767
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лис, 2022 00:21
NDV
А-Банк 1 ... 54, 55, 56
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
556 566734
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 лис, 2022 22:58
klug

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (5404)
08.11.2022 02:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.