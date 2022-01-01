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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 53545556

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 07:53

Re: Райффайзен Банк

flysoulfly написав:
  Howl написав:Новые тарифы "Райфкартка" с 1 декабря.
https://raiffeisen.ua/raifkartka-visa-reward
- будут смс по 25 грн - от барыги! :)


А кстати, сейчас снять в их кассе с Райфкарты(АТБ) большУю сумму - без комиссии, правильно?
и какой максимальный месячный лимит снятия? (видимо, суточный =100К)
Тариф бимба. Убрали 3 грн за сеп, что мне мешало изначально. Можно спокойно уходить с плюса
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 00:12

  Ромасик написав:
flysoulfly написав:
  Howl написав:Новые тарифы "Райфкартка" с 1 декабря.
https://raiffeisen.ua/raifkartka-visa-reward
- будут смс по 25 грн - от барыги! :)


А кстати, сейчас снять в их кассе с Райфкарты(АТБ) большУю сумму - без комиссии, правильно?
и какой максимальный месячный лимит снятия? (видимо, суточный =100К)
Тариф бимба. Убрали 3 грн за сеп, что мне мешало изначально. Можно спокойно уходить с плюса


тем более спокойно, что остаток подняли до 5000, что = 40 грн на форварде в мес дохода

правда, може, Ще вернут?
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 07:27

Re: Райффайзен Банк

cohan написав:
  Ромасик написав:
flysoulfly написав:[quote="5504090:Howl"]Новые тарифы "Райфкартка" с 1 декабря.
https://raiffeisen.ua/raifkartka-visa-reward
- будут смс по 25 грн - от барыги! :)


А кстати, сейчас снять в их кассе с Райфкарты(АТБ) большУю сумму - без комиссии, правильно?
и какой максимальный месячный лимит снятия? (видимо, суточный =100К)
Тариф бимба. Убрали 3 грн за сеп, что мне мешало изначально. Можно спокойно уходить с плюса


тем более спокойно, что остаток подняли до 5000, что = 40 грн на форварде в мес дохода

правда, може, Ще вернут?[/quote]О да, 5000 не заметил, вообще жуть.

Какой смысл в ще? Любая кредитка даже без КБ более прибыльная.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 23:04

Питання знатокам, Райф за офердрафт наказує чи ні, перевів на їхню карту кошти по П2П, можна зразу знімати чи ні???
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 23:36

Наказує за овер.
Але тягнучка в оперчас проводиться поточним днем.
Штовхалки частіше проводяться наступним днем.
А може СЕПом? 23/7, 40..60 мін і алга )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 00:24

  Amethyst написав:Наказує за овер.
Але тягнучка в оперчас проводиться поточним днем.
Штовхалки частіше проводяться наступним днем.
А може СЕПом? 23/7, 40..60 мін і алга )


это кто тянет и толкает с анала? это все платно ...
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 01:04

IMPRINTER думаю, що юзер щось переплутав, дійсно правильно замітив, тянучка-толкачка 1% мін 5 грн, а ось овердрафт ніби не критичний, підтвердіть це чи спростуйте.
melkh
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 02:04

  melkh написав:IMPRINTER думаю, що юзер щось переплутав, дійсно правильно замітив, тянучка-толкачка 1% мін 5 грн, а ось овердрафт ніби не критичний, підтвердіть це чи спростуйте.


я лично никогда не нарывался на него ... разве что если пополните чужой толкалкой, а потратите в тот же день на родном ПОСе ... ХЗ
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 04:24

  melkh написав:Питання знатокам, Райф за офердрафт наказує чи ні, перевів на їхню карту кошти по П2П, можна зразу знімати чи ні???


судя по тарифам с декабря будет 0,01%, как сейчас лень смотреть.
толкал с лупумбы и открывал депо - в выписки изменений не замечал
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 05:29

  IMPRINTER написав:
  melkh написав:IMPRINTER думаю, що юзер щось переплутав, дійсно правильно замітив, тянучка-толкачка 1% мін 5 грн, а ось овердрафт ніби не критичний, підтвердіть це чи спростуйте.


я лично никогда не нарывался на него ... разве что если пополните чужой толкалкой, а потратите в тот же день на родном ПОСе ... ХЗ

3го ноября толкалка с ПУМБа обработана тем же днем, оплата на родном терминале - следующим, оплата на приватовском - ещё через день
vollena71
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