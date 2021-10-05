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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 54555657

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 08:36

  IMPRINTER написав:
  Amethyst написав:Наказує за овер.
Але тягнучка в оперчас проводиться поточним днем.
Штовхалки частіше проводяться наступним днем.
А може СЕПом? 23/7, 40..60 мін і алга )


это кто тянет и толкает с анала? это все платно ...

Речь была про перевод на Райф, который можно сделать тянучкой из Райфа нашару и толкалкой на Райф нашару.
Я попадал на овер при подобных переводах и последующем СЭПе
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 08:51

Райф перестал отправлять СЭПы 23/7? С 17:45 висит в обработке, даже сумма на счёте не изменилась...
Vorlon
 
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