Речь была про перевод на Райф, который можно сделать тянучкой из Райфа нашару и толкалкой на Райф нашару.
Я попадал на овер при подобных переводах и последующем СЭПе
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Додано: Вів 08 лис, 2022 08:36
Речь была про перевод на Райф, который можно сделать тянучкой из Райфа нашару и толкалкой на Райф нашару.
Я попадал на овер при подобных переводах и последующем СЭПе
Додано: Вів 08 лис, 2022 08:51
Райф перестал отправлять СЭПы 23/7? С 17:45 висит в обработке, даже сумма на счёте не изменилась...
Додано: Вів 08 лис, 2022 09:32
Я вчора зранку зробив платіж з Райффа на IBAN, висить до цього часу.
Дзвонив вчора ввечері на гарячу лінію - сказали що в них ця обробка йде вручну і через технічні проблеми затягується. Обробляюсь в порядку живої черги і що за регламентом СЕП може йти до 3 днів.
Сподіваюсь вони якось це порішають.
Додано: Вів 08 лис, 2022 10:38
Re: Райффайзен Банк
Додано: Вів 08 лис, 2022 11:56
Додано: Вів 08 лис, 2022 12:47
Re: Райффайзен Банк
Мою транзакцію провів Райф нарешті
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