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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 54555657

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Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 08:36

  IMPRINTER написав:
  Amethyst написав:Наказує за овер.
Але тягнучка в оперчас проводиться поточним днем.
Штовхалки частіше проводяться наступним днем.
А може СЕПом? 23/7, 40..60 мін і алга )


это кто тянет и толкает с анала? это все платно ...

Речь была про перевод на Райф, который можно сделать тянучкой из Райфа нашару и толкалкой на Райф нашару.
Я попадал на овер при подобных переводах и последующем СЭПе
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 08:51

Райф перестал отправлять СЭПы 23/7? С 17:45 висит в обработке, даже сумма на счёте не изменилась...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 09:32

  Vorlon написав:Райф перестал отправлять СЭПы 23/7? С 17:45 висит в обработке, даже сумма на счёте не изменилась...

Я вчора зранку зробив платіж з Райффа на IBAN, висить до цього часу.
Дзвонив вчора ввечері на гарячу лінію - сказали що в них ця обробка йде вручну і через технічні проблеми затягується. Обробляюсь в порядку живої черги і що за регламентом СЕП може йти до 3 днів.
Сподіваюсь вони якось це порішають.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 10:38

Re: Райффайзен Банк

  foxluck написав:сказали що в них ця обробка йде вручну

та нууу, сказилися, мабуть :(
УПЦ не вистачає напруги :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 11:56

  Vorlon написав:Райф перестал отправлять СЭПы 23/7? С 17:45 висит в обработке, даже сумма на счёте не изменилась...


попонять через банкомат тоже что-то не дало вчера
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 12:47

Re: Райффайзен Банк

Мою транзакцію провів Райф нарешті :)
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 18:23

  foxluck написав:Мою транзакцію провів Райф нарешті :)

У меня висит. В приложении появилось объявление, что проверяют все платежи в санкционных списках якобы. Какие списки для зарплатника? Уроды!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 19:17

  Vorlon написав:
  foxluck написав:Мою транзакцію провів Райф нарешті :)

У меня висит. В приложении появилось объявление, что проверяют все платежи в санкционных списках якобы. Какие списки для зарплатника? Уроды!


ого, от Райфа не ожидал
cohan
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