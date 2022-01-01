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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 лис, 2022 08:36
IMPRINTER написав: Amethyst написав:
Наказує за овер.
Але тягнучка в оперчас проводиться поточним днем.
Штовхалки частіше проводяться наступним днем.
А може СЕПом? 23/7, 40..60 мін і алга )
это кто тянет и толкает с анала? это все платно ...
Речь была про перевод на Райф, который можно сделать тянучкой из Райфа нашару и толкалкой на Райф нашару.
Я попадал на овер при подобных переводах и последующем СЭПе
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Amethyst
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Додано: Вів 08 лис, 2022 08:51
Райф перестал отправлять СЭПы 23/7? С 17:45 висит в обработке, даже сумма на счёте не изменилась...
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Vorlon
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Додано: Вів 08 лис, 2022 09:32
Vorlon написав:
Райф перестал отправлять СЭПы 23/7? С 17:45 висит в обработке, даже сумма на счёте не изменилась...
Я вчора зранку зробив платіж з Райффа на IBAN, висить до цього часу.
Дзвонив вчора ввечері на гарячу лінію - сказали що в них ця обробка йде вручну і через технічні проблеми затягується. Обробляюсь в порядку живої черги і що за регламентом СЕП може йти до 3 днів.
Сподіваюсь вони якось це порішають.
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foxluck
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Додано: Вів 08 лис, 2022 10:38
foxluck написав:
сказали що в них ця обробка йде вручну
та нууу, сказилися, мабуть
УПЦ не вистачає напруги
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Amethyst
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Додано: Вів 08 лис, 2022 11:56
Vorlon написав:
Райф перестал отправлять СЭПы 23/7? С 17:45 висит в обработке, даже сумма на счёте не изменилась...
попонять через банкомат тоже что-то не дало вчера
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cohan
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Додано: Вів 08 лис, 2022 12:47
Мою транзакцію провів Райф нарешті
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foxluck
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Додано: Вів 08 лис, 2022 18:23
foxluck написав:
Мою транзакцію провів Райф нарешті
У меня висит. В приложении появилось объявление, что проверяют все платежи в санкционных списках якобы. Какие списки для зарплатника? Уроды!
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