Комiсiй нема. Щодо того як кидати - у будь якому випадку - чи кинете ви вiдразу, чи будете кидати частинами - ваш платiж (платежi) банк блокуватиме, вам телефонуватиме i тiльки пiсля iдентифiкування вас як власника картки донора i пiдтвердження що ви дiйсно iнiцiювали платiж - пропустить. У випадку з кидання частинами пропустить 1 може 2 перших платежi, а потiм блокуватиме у будь-якому випадку, бо сума велика (хоч разова хоч роздроблена) i по внутрiшнiм процедурам банку повинна бути пiдтверджена у "ручному режимi".