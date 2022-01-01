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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 лис, 2022 10:14
ihorsic написав:
Доброго дня підкажіть будь ласка чи є якісь комісії при перебросці з карти АТБ на карту АТБ? Можна кинути 100 000 відразу? Чи краще частинами? Дякую.
Комiсiй нема. Щодо того як кидати - у будь якому випадку - чи кинете ви вiдразу, чи будете кидати частинами - ваш платiж (платежi) банк блокуватиме, вам телефонуватиме i тiльки пiсля iдентифiкування вас як власника картки донора i пiдтвердження що ви дiйсно iнiцiювали платiж - пропустить. У випадку з кидання частинами пропустить 1 може 2 перших платежi, а потiм блокуватиме у будь-якому випадку, бо сума велика (хоч разова хоч роздроблена) i по внутрiшнiм процедурам банку повинна бути пiдтверджена у "ручному режимi".
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Додано: Сер 09 лис, 2022 13:50
В 13:40 перевод по реквизитам наконец списался со счёта - на третий день!
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Додано: Сер 09 лис, 2022 14:39
У онлайн-кабінеті зараз таке попередження:
Шановні клієнти, час обробки ваших платежів може збільшитися.
У зв’язку з військовими діями у країні та регулярним застосуванням санкцій, Райф здійснює ретельні перевірки платежів з метою виявлення операцій, пов’язаних з особами, до яких застосовані санкції, тому час на обробку деяких платежів може збільшуватися.
Щоб пришвидшити перевірку платежів, просимо вказувати повністю прізвище, ім’я та по-батькові фізичної особи та ФОП у полі «Отримувач (назва отримувача)» та у призначенні платежу.
Вдячні вам за розуміння!
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Додано: Сер 09 лис, 2022 14:56
Кочевник написав:У онлайн-кабінеті зараз таке попередження:
Шановні клієнти, час обробки ваших платежів може збільшитися.
Надіюсь це не заразне
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