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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 55565758

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 10:14

  ihorsic написав:Доброго дня підкажіть будь ласка чи є якісь комісії при перебросці з карти АТБ на карту АТБ? Можна кинути 100 000 відразу? Чи краще частинами? Дякую.

Комiсiй нема. Щодо того як кидати - у будь якому випадку - чи кинете ви вiдразу, чи будете кидати частинами - ваш платiж (платежi) банк блокуватиме, вам телефонуватиме i тiльки пiсля iдентифiкування вас як власника картки донора i пiдтвердження що ви дiйсно iнiцiювали платiж - пропустить. У випадку з кидання частинами пропустить 1 може 2 перших платежi, а потiм блокуватиме у будь-якому випадку, бо сума велика (хоч разова хоч роздроблена) i по внутрiшнiм процедурам банку повинна бути пiдтверджена у "ручному режимi".
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 13:50

В 13:40 перевод по реквизитам наконец списался со счёта - на третий день!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 14:39

Re: Райффайзен Банк

У онлайн-кабінеті зараз таке попередження:
Шановні клієнти, час обробки ваших платежів може збільшитися.
У зв’язку з військовими діями у країні та регулярним застосуванням санкцій, Райф здійснює ретельні перевірки платежів з метою виявлення операцій, пов’язаних з особами, до яких застосовані санкції, тому час на обробку деяких платежів може збільшуватися.
Щоб пришвидшити перевірку платежів, просимо вказувати повністю прізвище, ім’я та по-батькові фізичної особи та ФОП у полі «Отримувач (назва отримувача)» та у призначенні платежу.
Вдячні вам за розуміння!
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 14:56

Re: Райффайзен Банк

Кочевник написав:У онлайн-кабінеті зараз таке попередження:
Шановні клієнти, час обробки ваших платежів може збільшитися.

Надіюсь це не заразне :(
Zochan
 
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