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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 55565758

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 10:14

  ihorsic написав:Доброго дня підкажіть будь ласка чи є якісь комісії при перебросці з карти АТБ на карту АТБ? Можна кинути 100 000 відразу? Чи краще частинами? Дякую.

Комiсiй нема. Щодо того як кидати - у будь якому випадку - чи кинете ви вiдразу, чи будете кидати частинами - ваш платiж (платежi) банк блокуватиме, вам телефонуватиме i тiльки пiсля iдентифiкування вас як власника картки донора i пiдтвердження що ви дiйсно iнiцiювали платiж - пропустить. У випадку з кидання частинами пропустить 1 може 2 перших платежi, а потiм блокуватиме у будь-якому випадку, бо сума велика (хоч разова хоч роздроблена) i по внутрiшнiм процедурам банку повинна бути пiдтверджена у "ручному режимi".
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 13:50

В 13:40 перевод по реквизитам наконец списался со счёта - на третий день!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 14:39

Re: Райффайзен Банк

У онлайн-кабінеті зараз таке попередження:
Шановні клієнти, час обробки ваших платежів може збільшитися.
У зв’язку з військовими діями у країні та регулярним застосуванням санкцій, Райф здійснює ретельні перевірки платежів з метою виявлення операцій, пов’язаних з особами, до яких застосовані санкції, тому час на обробку деяких платежів може збільшуватися.
Щоб пришвидшити перевірку платежів, просимо вказувати повністю прізвище, ім’я та по-батькові фізичної особи та ФОП у полі «Отримувач (назва отримувача)» та у призначенні платежу.
Вдячні вам за розуміння!
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 14:56

Re: Райффайзен Банк

Кочевник написав:У онлайн-кабінеті зараз таке попередження:
Шановні клієнти, час обробки ваших платежів може збільшитися.

Надіюсь це не заразне :(
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 19:29

  Кочевник написав:У онлайн-кабінеті зараз таке попередження:
Шановні клієнти, час обробки ваших платежів може збільшитися.
У зв’язку з військовими діями у країні та регулярним застосуванням санкцій, Райф здійснює ретельні перевірки платежів з метою виявлення операцій, пов’язаних з особами, до яких застосовані санкції, тому час на обробку деяких платежів може збільшуватися.
Щоб пришвидшити перевірку платежів, просимо вказувати повністю прізвище, ім’я та по-батькові фізичної особи та ФОП у полі «Отримувач (назва отримувача)» та у призначенні платежу.
Вдячні вам за розуміння!


кто-то наехал на них, гм
у меня тоже на счет больше 400 отказались принимать и ~400 со скрипом, говорит сейчас такие суммы (хз какие, больше 100 ?) согласовывать надо, скорее всего в теч месяца вам больше не даст пополнить без согласования ...

пока не проверял но странно
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 21:09

Re: Райффайзен Банк

Нєхєр в раші працювати.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 08:19

А на сайті банку є розділ/розділи, де вони інформують про зміни тарифів, нові акції тощо?
hv
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 08:26

Шановні члени форуму!
Потребую невеликої допомоги та консультації.
Маю необхідність відкрити кобренд-карту АТБ. Жоден з нашої редакції досі не співпрацював з "Райфом", тож досвіду немає.
Підкажіть, будь ласка, як це краще зробити?
1. Де брати саму карту - запитати у магазині чи у відділенні банку?
2. Як правильно її активувати?
3. Чи потрібно вибирати якийсь тариф (тут періодично зустрічається згадка про той чи інший тариф), чи для картки "АТБ" це не актуально?
4. Що ще потрібно обов'язково знати користувачу-початківцю?

Наперед велика подяка за відповіді!
ShtormK
Журналіст форуму
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 08:40

  ShtormK написав:Шановні члени форуму!
Потребую невеликої допомоги та консультації.
Маю необхідність відкрити кобренд-карту АТБ. Жоден з нашої редакції досі не співпрацював з "Райфом", тож досвіду немає.
Підкажіть, будь ласка, як це краще зробити?
1. Де брати саму карту - запитати у магазині чи у відділенні банку?
2. Як правильно її активувати?
3. Чи потрібно вибирати якийсь тариф (тут періодично зустрічається згадка про той чи інший тариф), чи для картки "АТБ" це не актуально?
4. Що ще потрібно обов'язково знати користувачу-початківцю?

Наперед велика подяка за відповіді!

1.У відділенні (хоча через Дію теж можна).
2.Ніяк, просто почати користуватися (При оформленні картки менеджер не наголошувала про активацію картки).
3.Тариф "Райф карта" (тариф без абонплати).
4.Про смс - відразу включити Push-повідомлення, поповнення у касі банку - 1%, через банкомат - безкоштовно.
lloydbanksua
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