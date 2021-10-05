RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 56575859

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 11:10

При зовнвшній зручності оформлення віртуальної картки я б рекомендував обов'язково оформити пластик. Перш за все тому що банкомат райфу не дає поповнювати віртуалку готівкою. З пластиком усе нормально. Ця функція потрібна оскільки останнім часом у застосунку банку часто ламається своя тягнучка, а при поповненні картки завнішніми штовхачками можливий теховер. Іншою неприємністю може виявитись не застосування окремими касами АТБ цін помаранчевих цінників при використанні оплати через гуглпей. На цій же касі фізичну картку сприймає і знижені ціни застосовує, а через гуглпей ніяк. На інших касах, в інших магазинах усе працювало гарно, а ось на одній - ніяк. Тому пластик бажано мати
Alien
 
Повідомлень: 830
З нами з: 12.01.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 56575859
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alkhimik, Ltava, M-Audio, mihasik, ВIВ і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 267, 268, 269
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2683 1560535
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лис, 2022 11:38
alkhimik
Юнекс Банк 1 ... 10, 11, 12
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 11:01
115 53209
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лис, 2022 09:13
Assistant_Portal
Банк Власний Рахунок 1 ... 79, 80, 81
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
806 649605
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лис, 2022 08:28
Искатель

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (2290)
10.11.2022 11:49
Ринок ОВДП (3673)
10.11.2022 11:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.