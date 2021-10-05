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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 лис, 2022 11:10
При зовнвшній зручності оформлення віртуальної картки я б рекомендував обов'язково оформити пластик. Перш за все тому що банкомат райфу не дає поповнювати віртуалку готівкою. З пластиком усе нормально. Ця функція потрібна оскільки останнім часом у застосунку банку часто ламається своя тягнучка, а при поповненні картки завнішніми штовхачками можливий теховер. Іншою неприємністю може виявитись не застосування окремими касами АТБ цін помаранчевих цінників при використанні оплати через гуглпей. На цій же касі фізичну картку сприймає і знижені ціни застосовує, а через гуглпей ніяк. На інших касах, в інших магазинах усе працювало гарно, а ось на одній - ніяк. Тому пластик бажано мати
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Alien
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