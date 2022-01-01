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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 лис, 2022 11:10
При зовнвшній зручності оформлення віртуальної картки я б рекомендував обов'язково оформити пластик. Перш за все тому що банкомат райфу не дає поповнювати віртуалку готівкою. З пластиком усе нормально. Ця функція потрібна оскільки останнім часом у застосунку банку часто ламається своя тягнучка, а при поповненні картки завнішніми штовхачками можливий теховер. Іншою неприємністю може виявитись не застосування окремими касами АТБ цін помаранчевих цінників при використанні оплати через гуглпей. На цій же касі фізичну картку сприймає і знижені ціни застосовує, а через гуглпей ніяк. На інших касах, в інших магазинах усе працювало гарно, а ось на одній - ніяк. Тому пластик бажано мати
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Додано: Чет 10 лис, 2022 12:48
lloydbanksua написав: ShtormK написав:Шановні члени форуму!
Потребую невеликої допомоги та консультації.
Маю необхідність відкрити кобренд-карту АТБ. Жоден з нашої редакції досі не співпрацював з "Райфом", тож досвіду немає.
Підкажіть, будь ласка, як це краще зробити?
1. Де брати саму карту - запитати у магазині чи у відділенні банку?
2. Як правильно її активувати?
3. Чи потрібно вибирати якийсь тариф (тут періодично зустрічається згадка про той чи інший тариф), чи для картки "АТБ" це не актуально?
4. Що ще потрібно обов'язково знати користувачу-початківцю?
Наперед велика подяка за відповіді!
1.У відділенні (хоча через Дію теж можна).
2.Ніяк, просто почати користуватися (При оформленні картки менеджер не наголошувала про активацію картки).
3.Тариф "Райф карта" (тариф без абонплати).
4.Про смс - відразу включити Push-повідомлення, поповнення у касі банку - 1%, через банкомат - безкоштовно.
Хм... Заинтересовали. Надо и себе оформить, тем более, что рядом 3 АТБ.
А пополнение безналом (по P2P) - без комиссии вход?
А какие-то кешбэки есть по ней?
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Искатель
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Додано: Чет 10 лис, 2022 13:13
Искатель написав:
А пополнение безналом (по P2P) - без комиссии вход?
А какие-то кешбэки есть по ней?
Поповнення по р2р безкоштовне. Але при поповненнi стороннiми сервiсами можливий теховер. Особливо якщо розрахуватись на термiналi райфу (а в АТБ зазвичай термiнали цього банку та ще ощаду). А поповнення власною тагачкою - воно без теховеру завжди але бувало, що воно не працювало достатньо довго. I тодi СЕПити - краще але довше.
Щодо кешбеку - тут фiшка не у кешбеку. Якщо ви бували в АТБ то можливо бачили помаранчевi цiнники. Ось на них часто бува що написана цiна для розрахунку карткою АТБ - ця цiна на 5% менша нiж звичайна цiна.Оце i буде кешбек. Але якщо ви купуватимете кiлька товарiв - з помаранчевими i бiлими цiнниками - то треба буде розбивати на 2 чеки - помаранчевi платити карткою АТБ - а бiлi чимось iншим бо зиску для вас вiд оплати карткою АТБ не буде нiякого
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Alien
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Додано: Чет 10 лис, 2022 13:20
Alien написав: Искатель написав:
А пополнение безналом (по P2P) - без комиссии вход?
А какие-то кешбэки есть по ней?
Поповнення по р2р безкоштовне. Але при поповненнi стороннiми сервiсами можливий теховер. Особливо якщо розрахуватись на термiналi райфу
(а в АТБ зазвичай термiнали цього банку та ще ощаду). А поповнення власною тагачкою - воно без теховеру завжди але бувало, що воно не працювало достатньо довго. I тодi СЕПити - краще але довше.
Щодо кешбеку - тут фiшка не у кешбеку. Якщо ви бували в АТБ то можливо бачили помаранчевi цiнники. Ось на них часто бува що написана цiна для розрахунку карткою АТБ - ця цiна на 5% менша нiж звичайна цiна.Оце i буде кешбек. Але якщо ви купуватимете кiлька товарiв - з помаранчевими i бiлими цiнниками - то треба буде розбивати на 2 чеки - помаранчевi платити карткою АТБ - а бiлi чимось iншим бо зиску для вас вiд оплати карткою АТБ не буде нiякого
всегда пополняю прямо перед кассой на нужную сумму и сразу оплачиваю, всегда, всё нормально и многие так делают...
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