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Додано: Чет 10 лис, 2022 11:10
При зовнвшній зручності оформлення віртуальної картки я б рекомендував обов'язково оформити пластик. Перш за все тому що банкомат райфу не дає поповнювати віртуалку готівкою. З пластиком усе нормально. Ця функція потрібна оскільки останнім часом у застосунку банку часто ламається своя тягнучка, а при поповненні картки завнішніми штовхачками можливий теховер. Іншою неприємністю може виявитись не застосування окремими касами АТБ цін помаранчевих цінників при використанні оплати через гуглпей. На цій же касі фізичну картку сприймає і знижені ціни застосовує, а через гуглпей ніяк. На інших касах, в інших магазинах усе працювало гарно, а ось на одній - ніяк. Тому пластик бажано мати
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Додано: Чет 10 лис, 2022 12:48
lloydbanksua написав: ShtormK написав:Шановні члени форуму!
Потребую невеликої допомоги та консультації.
Маю необхідність відкрити кобренд-карту АТБ. Жоден з нашої редакції досі не співпрацював з "Райфом", тож досвіду немає.
Підкажіть, будь ласка, як це краще зробити?
1. Де брати саму карту - запитати у магазині чи у відділенні банку?
2. Як правильно її активувати?
3. Чи потрібно вибирати якийсь тариф (тут періодично зустрічається згадка про той чи інший тариф), чи для картки "АТБ" це не актуально?
4. Що ще потрібно обов'язково знати користувачу-початківцю?
Наперед велика подяка за відповіді!
1.У відділенні (хоча через Дію теж можна).
2.Ніяк, просто почати користуватися (При оформленні картки менеджер не наголошувала про активацію картки).
3.Тариф "Райф карта" (тариф без абонплати).
4.Про смс - відразу включити Push-повідомлення, поповнення у касі банку - 1%, через банкомат - безкоштовно.
Хм... Заинтересовали. Надо и себе оформить, тем более, что рядом 3 АТБ.
А пополнение безналом (по P2P) - без комиссии вход?
А какие-то кешбэки есть по ней?
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Искатель
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Додано: Чет 10 лис, 2022 13:13
Искатель написав:
А пополнение безналом (по P2P) - без комиссии вход?
А какие-то кешбэки есть по ней?
Поповнення по р2р безкоштовне. Але при поповненнi стороннiми сервiсами можливий теховер. Особливо якщо розрахуватись на термiналi райфу (а в АТБ зазвичай термiнали цього банку та ще ощаду). А поповнення власною тагачкою - воно без теховеру завжди але бувало, що воно не працювало достатньо довго. I тодi СЕПити - краще але довше.
Щодо кешбеку - тут фiшка не у кешбеку. Якщо ви бували в АТБ то можливо бачили помаранчевi цiнники. Ось на них часто бува що написана цiна для розрахунку карткою АТБ - ця цiна на 5% менша нiж звичайна цiна.Оце i буде кешбек. Але якщо ви купуватимете кiлька товарiв - з помаранчевими i бiлими цiнниками - то треба буде розбивати на 2 чеки - помаранчевi платити карткою АТБ - а бiлi чимось iншим бо зиску для вас вiд оплати карткою АТБ не буде нiякого
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Alien
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Додано: Чет 10 лис, 2022 13:20
Alien написав: Искатель написав:
А пополнение безналом (по P2P) - без комиссии вход?
А какие-то кешбэки есть по ней?
Поповнення по р2р безкоштовне. Але при поповненнi стороннiми сервiсами можливий теховер. Особливо якщо розрахуватись на термiналi райфу
(а в АТБ зазвичай термiнали цього банку та ще ощаду). А поповнення власною тагачкою - воно без теховеру завжди але бувало, що воно не працювало достатньо довго. I тодi СЕПити - краще але довше.
Щодо кешбеку - тут фiшка не у кешбеку. Якщо ви бували в АТБ то можливо бачили помаранчевi цiнники. Ось на них часто бува що написана цiна для розрахунку карткою АТБ - ця цiна на 5% менша нiж звичайна цiна.Оце i буде кешбек. Але якщо ви купуватимете кiлька товарiв - з помаранчевими i бiлими цiнниками - то треба буде розбивати на 2 чеки - помаранчевi платити карткою АТБ - а бiлi чимось iншим бо зиску для вас вiд оплати карткою АТБ не буде нiякого
всегда пополняю прямо перед кассой на нужную сумму и сразу оплачиваю, всегда, всё нормально и многие так делают...
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Додано: Чет 10 лис, 2022 13:44
Alien написав: Искатель написав:
А пополнение безналом (по P2P) - без комиссии вход?
А какие-то кешбэки есть по ней?
Поповнення по р2р безкоштовне. Але при поповненнi стороннiми сервiсами можливий теховер. Особливо якщо розрахуватись на термiналi райфу (а в АТБ зазвичай термiнали цього банку та ще ощаду). А поповнення власною тагачкою - воно без теховеру завжди але бувало, що воно не працювало достатньо довго. I тодi СЕПити - краще але довше.
Щодо кешбеку - тут фiшка не у кешбеку. Якщо ви бували в АТБ то можливо бачили помаранчевi цiнники. Ось на них часто бува що написана цiна для розрахунку карткою АТБ - ця цiна на 5% менша нiж звичайна цiна.Оце i буде кешбек. Але якщо ви купуватимете кiлька товарiв - з помаранчевими i бiлими цiнниками - то треба буде розбивати на 2 чеки - помаранчевi платити карткою АТБ - а бiлi чимось iншим бо зиску для вас вiд оплати карткою АТБ не буде нiякого
Я не просто "бував в АТБ", я постійно там роблю покупки
Звичайно, звертав увагу на цінники помаранчеві, але лінь досі не дала дійти до відділення та оформити картку. До речі, на неї дають кредитний ліміт чи ні? Просто уточнюю, мені він не потрібен (маю достатньо кредиток), але щоб знати.
А от щодо "розбити на два чеки" - а як ви це робите? Якщо у кошику більше 4-5 найменувань, це треба у голові тримати?
Чи краще брати зразу два кошики і у один складати те, що з помаранчевим, а у інший - те, що з білим цінником?
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Искатель
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Додано: Чет 10 лис, 2022 13:58
Искатель картка - дебетка - ліміту не наллють.
Щодо того як розділяти у корзині товари з різними цінниками - вибачте не підкажу - великих закупок тут ніколи не роблю - у мене АТБ поряд з домом - я дуже рідко купую щось щоб було більше 3 найменувань у чеку, бо буваю в магазині фактично щодня а то і двічі на день, проходячи повз нього заходжу і беру саме те що потрібно ось саме зараз. А тому запам'ятати що саме з трьох товарів з яким цінником труднощів досі не мав. Але ваша ідея з двома корзинами якщо треба брати багато найменувань на мій погляд цілком слушна
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Alien
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Додано: Чет 10 лис, 2022 14:04
S i m написав:
всегда пополняю прямо перед кассой на нужную сумму и сразу оплачиваю, всегда, всё нормально и многие так делают
Я писав що якщо потягнути застосунком райфу проблем не буває. Щодо штовхачок та теховеру - особисто я на АТБ картку не штовхав кошти ще жодного разу, а про можливий теховер особливо при розрахунку через термінал райфу тут періодично пише інший поважний форумлянин. Його слова я особисто не перевіряв і не збираюсь цього робити. Втім вважаю що якщо є ризик втрапити на теховер то краще перебдіти ніж недобдіти
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Alien
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Додано: Чет 10 лис, 2022 14:22
Alien написав: S i m написав:
всегда пополняю прямо перед кассой на нужную сумму и сразу оплачиваю, всегда, всё нормально и многие так делают
Я писав що якщо потягнути застосунком райфу проблем не буває. Щодо штовхачок та теховеру - особисто я на АТБ картку не штовхав кошти ще жодного разу, а про можливий теховер особливо при розрахунку через термінал райфу тут періодично пише інший поважний форумлянин. Його слова я особисто не перевіряв і не збираюсь цього робити. Втім вважаю що якщо є ризик втрапити на теховер то краще перебдіти ніж недобдіти
всегда толкаю на атб карту и всё нормально и у меня и не у меня, наоборот не слышал чтоб был тех овер...
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Додано: Чет 10 лис, 2022 14:39
Искатель написав:
А от щодо "розбити на два чеки" - а як ви це робите? Якщо у кошику більше 4-5 найменувань, це треба у голові тримати?
Чи краще брати зразу два кошики і у один складати те, що з помаранчевим, а у інший - те, що з білим цінником?
шоб легче было триматы - не так много тех красных за один раз продаются
вполне решают платиковые пакеты, если уж совсем
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Додано: Чет 10 лис, 2022 16:48
Alien написав: S i m написав:
всегда пополняю прямо перед кассой на нужную сумму и сразу оплачиваю, всегда, всё нормально и многие так делают
Я писав що якщо потягнути застосунком райфу проблем не буває. Щодо штовхачок та теховеру - особисто я на АТБ картку не штовхав кошти ще жодного разу, а про можливий теховер особливо при розрахунку через термінал райфу тут періодично пише інший поважний форумлянин. Його слова я особисто не перевіряв і не збираюсь цього робити. Втім вважаю що якщо є ризик втрапити на теховер то краще перебдіти ніж недобдіти
Та райфівська тягнучка - це вже проблема, бо вона то тупить, то не працює, то прийшов не за графіком. Я якось Райфом потягнув у п'ятинцю увечері, а обробилася операція у понеділок зранку. Тому теж перейшов на штовхання перед касою. На щастя райфівські термінали мені у АТБ ще не траплялился, тому теж політ нормальний.
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