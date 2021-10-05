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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 57585960

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 16:58

Re: Райффайзен Банк

  ShtormK написав:1. Де брати саму карту - запитати у магазині чи у відділенні банку?
Картку миттєвого випуску можна придбати в магазині АТБ (не доступно для ФОП) або у відділенні.
Цифрову картку можна отримати при оформленні через сайт банку по кнопці "Замовити картку", також там можна замовити й фізичну картку -- у Дії треба мати паспорт.

  ShtormK написав:3. Чи потрібно вибирати якийсь тариф (тут періодично зустрічається згадка про той чи інший тариф), чи для картки "АТБ" це не актуально?
Може обслуговуватися в тарифах "Райфкартка +" (може бути й додатковою) і "Райфкартка" (тільки основна).

  ShtormK написав:4. Що ще потрібно обов'язково знати користувачу-початківцю?
Можна попасти на технічний овердрафт (поповнити картку Р2Р і потім зняти кошти в рідному банкоматі чи оплати в рідному POS). Комісії списують при проводці (розподіленні) за рахунком.

  ShtormK написав:Підкажіть, будь ласка, як це краще зробити?
Обирайте той шлях оформлення, який більш популярний -- дистанційні канали: купити пластик у АТБ чи оформлення через сайт (можливо, ще через застосунок банку).
Тариф краще обирати "Райфкартка" (він без абонплати). З грудня будуть діяти нові тарифи й він ще кращим.

Слід зауважити, якщо оплачувати цією карткою через застосунок АТБ "Скануй Купуй", то оплата відбувається за стандартними цінами -- іншими словами через застосунок немає сенсу робити оплату.
Howl
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  #<1 ... 57585960
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