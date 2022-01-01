Картку миттєвого випуску можна придбати в магазині АТБ (не доступно для ФОП) або у відділенні.
Цифрову картку можна отримати при оформленні через сайт банку по
Може обслуговуватися в тарифах "Райфкартка +" (може бути й додатковою) і "Райфкартка" (тільки основна).
Можна попасти на технічний овердрафт (поповнити картку Р2Р і потім зняти кошти в рідному банкоматі чи оплати в рідному POS). Комісії списують при проводці (розподіленні) за рахунком.
Обирайте той шлях оформлення, який більш популярний -- дистанційні канали: купити пластик у АТБ чи оформлення через сайт (можливо, ще через застосунок банку).
Тариф краще обирати "Райфкартка" (він без абонплати). З грудня будуть діяти нові тарифи й він ще кращим.
Слід зауважити, якщо оплачувати цією карткою через застосунок АТБ "Скануй Купуй", то оплата відбувається за стандартними цінами -- іншими словами через застосунок немає сенсу робити оплату.