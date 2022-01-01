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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 57585960

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 16:58

Re: Райффайзен Банк

  ShtormK написав:1. Де брати саму карту - запитати у магазині чи у відділенні банку?
Картку миттєвого випуску можна придбати в магазині АТБ (не доступно для ФОП) або у відділенні.
Цифрову картку можна отримати при оформленні через сайт банку по кнопці "Замовити картку", також там можна замовити й фізичну картку -- у Дії треба мати паспорт.

  ShtormK написав:3. Чи потрібно вибирати якийсь тариф (тут періодично зустрічається згадка про той чи інший тариф), чи для картки "АТБ" це не актуально?
Може обслуговуватися в тарифах "Райфкартка +" (може бути й додатковою) і "Райфкартка" (тільки основна).

  ShtormK написав:4. Що ще потрібно обов'язково знати користувачу-початківцю?
Можна попасти на технічний овердрафт (поповнити картку Р2Р і потім зняти кошти в рідному банкоматі чи оплати в рідному POS). Комісії списують при проводці (розподіленні) за рахунком.

  ShtormK написав:Підкажіть, будь ласка, як це краще зробити?
Обирайте той шлях оформлення, який більш популярний -- дистанційні канали: купити пластик у АТБ чи оформлення через сайт (можливо, ще через застосунок банку).
Тариф краще обирати "Райфкартка" (він без абонплати). З грудня будуть діяти нові тарифи й він ще кращим.

Слід зауважити, якщо оплачувати цією карткою через застосунок АТБ "Скануй Купуй", то оплата відбувається за стандартними цінами -- іншими словами через застосунок немає сенсу робити оплату.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 18:46

Сегодня во время очередного отключения света сходил в ближайшее отделение (у них свет не отключают вообще) и оформил себе карту "АТБ". Тариф подключили вроде "Райфкартка" (хотя девочка долго не могла понять, что я у нее спрашиваю). Кстати, а где-то можно посмотреть в приложении, какой тариф подключен?
Насчет пополнения. Мне сказали, что тянучка (самим Райфом) сейчас не работает вообще. В самом приложении, там, где "Поповнити", при нажатии на "Картка або рахунок" мне дает только "Универсальный безстроковий" (какой-то аналог "Копилки", как я понимаю). И не вижу, где выбрать/ввести реквизиты карты для пополнения.
Я не там ищу?
Т.е., похоже, буду пользоваться толкалкой с Моно или других подобных банков...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 19:10

Re: Райффайзен Банк

  Искатель написав:Мне сказали, что тянучка (самим Райфом) сейчас не работает вообще.

а тааак?
https://secure.platononline.com/payment ... HYSP2KBYMQ
В Деталях по Карте и счету есть и Тариф и Реквизиты
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 22:24

Re: Райффайзен Банк

По скольку закидываю на карту не большие суммы, то всегда пополняю в самом АТБ в терминале СИТИ-24 и тут же оплачиваю покупки.
pavyak
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 00:04

  klug написав:
  Alien написав:
  S i m написав:всегда пополняю прямо перед кассой на нужную сумму и сразу оплачиваю, всегда, всё нормально и многие так делают
Я писав що якщо потягнути застосунком райфу проблем не буває. Щодо штовхачок та теховеру - особисто я на АТБ картку не штовхав кошти ще жодного разу, а про можливий теховер особливо при розрахунку через термінал райфу тут періодично пише інший поважний форумлянин. Його слова я особисто не перевіряв і не збираюсь цього робити. Втім вважаю що якщо є ризик втрапити на теховер то краще перебдіти ніж недобдіти

Та райфівська тягнучка - це вже проблема, бо вона то тупить, то не працює, то прийшов не за графіком. Я якось Райфом потягнув у п'ятинцю увечері, а обробилася операція у понеділок зранку. Тому теж перейшов на штовхання перед касою. На щастя райфівські термінали мені у АТБ ще не траплялился, тому теж політ нормальний.


и с райф терминалом у меня полёт нормальный...
S i m
 
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