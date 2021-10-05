RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 57585960

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 16:58

Re: Райффайзен Банк

  ShtormK написав:1. Де брати саму карту - запитати у магазині чи у відділенні банку?
Картку миттєвого випуску можна придбати в магазині АТБ (не доступно для ФОП) або у відділенні.
Цифрову картку можна отримати при оформленні через сайт банку по кнопці "Замовити картку", також там можна замовити й фізичну картку -- у Дії треба мати паспорт.

  ShtormK написав:3. Чи потрібно вибирати якийсь тариф (тут періодично зустрічається згадка про той чи інший тариф), чи для картки "АТБ" це не актуально?
Може обслуговуватися в тарифах "Райфкартка +" (може бути й додатковою) і "Райфкартка" (тільки основна).

  ShtormK написав:4. Що ще потрібно обов'язково знати користувачу-початківцю?
Можна попасти на технічний овердрафт (поповнити картку Р2Р і потім зняти кошти в рідному банкоматі чи оплати в рідному POS). Комісії списують при проводці (розподіленні) за рахунком.

  ShtormK написав:Підкажіть, будь ласка, як це краще зробити?
Обирайте той шлях оформлення, який більш популярний -- дистанційні канали: купити пластик у АТБ чи оформлення через сайт (можливо, ще через застосунок банку).
Тариф краще обирати "Райфкартка" (він без абонплати). З грудня будуть діяти нові тарифи й він ще кращим.

Слід зауважити, якщо оплачувати цією карткою через застосунок АТБ "Скануй Купуй", то оплата відбувається за стандартними цінами -- іншими словами через застосунок немає сенсу робити оплату.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4964
З нами з: 08.03.18
Подякував: 508 раз.
Подякували: 921 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 18:46

Сегодня во время очередного отключения света сходил в ближайшее отделение (у них свет не отключают вообще) и оформил себе карту "АТБ". Тариф подключили вроде "Райфкартка" (хотя девочка долго не могла понять, что я у нее спрашиваю). Кстати, а где-то можно посмотреть в приложении, какой тариф подключен?
Насчет пополнения. Мне сказали, что тянучка (самим Райфом) сейчас не работает вообще. В самом приложении, там, где "Поповнити", при нажатии на "Картка або рахунок" мне дает только "Универсальный безстроковий" (какой-то аналог "Копилки", как я понимаю). И не вижу, где выбрать/ввести реквизиты карты для пополнения.
Я не там ищу?
Т.е., похоже, буду пользоваться толкалкой с Моно или других подобных банков...
Искатель
 
Повідомлень: 5594
З нами з: 22.02.16
Подякував: 869 раз.
Подякували: 4650 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 19:10

Re: Райффайзен Банк

  Искатель написав:Мне сказали, что тянучка (самим Райфом) сейчас не работает вообще.

а тааак?
https://secure.platononline.com/payment ... HYSP2KBYMQ
В Деталях по Карте и счету есть и Тариф и Реквизиты
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3337
З нами з: 05.05.21
Подякував: 210 раз.
Подякували: 619 раз.
 
Профіль
1
8
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 22:24

Re: Райффайзен Банк

По скольку закидываю на карту не большие суммы, то всегда пополняю в самом АТБ в терминале СИТИ-24 и тут же оплачиваю покупки.
pavyak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2448
З нами з: 15.02.10
Подякував: 27 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 00:04

  klug написав:
  Alien написав:
  S i m написав:всегда пополняю прямо перед кассой на нужную сумму и сразу оплачиваю, всегда, всё нормально и многие так делают
Я писав що якщо потягнути застосунком райфу проблем не буває. Щодо штовхачок та теховеру - особисто я на АТБ картку не штовхав кошти ще жодного разу, а про можливий теховер особливо при розрахунку через термінал райфу тут періодично пише інший поважний форумлянин. Його слова я особисто не перевіряв і не збираюсь цього робити. Втім вважаю що якщо є ризик втрапити на теховер то краще перебдіти ніж недобдіти

Та райфівська тягнучка - це вже проблема, бо вона то тупить, то не працює, то прийшов не за графіком. Я якось Райфом потягнув у п'ятинцю увечері, а обробилася операція у понеділок зранку. Тому теж перейшов на штовхання перед касою. На щастя райфівські термінали мені у АТБ ще не траплялился, тому теж політ нормальний.


и с райф терминалом у меня полёт нормальный...
S i m
 
Повідомлень: 127
З нами з: 31.01.21
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 00:39

Howl

для фопів можна відкрити онлайн ) просто відкриття рахунку буде у робочий час
camerondallas120530
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 07.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 57585960
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: SHURICK76, stasr і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 55, 56, 57
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
568 568783
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 лис, 2022 09:03
alex lem
Банк Власний Рахунок 1 ... 79, 80, 81
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
808 654557
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 лис, 2022 01:31
cohan
Банк Конкорд 1 ... 16, 17, 18
sens » Суб 08 січ, 2022 17:39
179 141270
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лис, 2022 21:33
Howl

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.