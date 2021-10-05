Додано: Чет 10 лис, 2022 18:46

Сегодня во время очередного отключения света сходил в ближайшее отделение (у них свет не отключают вообще) и оформил себе карту "АТБ". Тариф подключили вроде "Райфкартка" (хотя девочка долго не могла понять, что я у нее спрашиваю). Кстати, а где-то можно посмотреть в приложении, какой тариф подключен?

Насчет пополнения. Мне сказали, что тянучка (самим Райфом) сейчас не работает вообще. В самом приложении, там, где "Поповнити", при нажатии на "Картка або рахунок" мне дает только "Универсальный безстроковий" (какой-то аналог "Копилки", как я понимаю). И не вижу, где выбрать/ввести реквизиты карты для пополнения.

Я не там ищу?

Т.е., похоже, буду пользоваться толкалкой с Моно или других подобных банков...