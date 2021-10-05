ShtormK написав:1. Де брати саму карту - запитати у магазині чи у відділенні банку?
Картку миттєвого випуску можна придбати в магазині АТБ (не доступно для ФОП) або у відділенні. Цифрову картку можна отримати при оформленні через сайт банку по кнопці "Замовити картку", також там можна замовити й фізичну картку -- у Дії треба мати паспорт.
ShtormK написав:3. Чи потрібно вибирати якийсь тариф (тут періодично зустрічається згадка про той чи інший тариф), чи для картки "АТБ" це не актуально?
Може обслуговуватися в тарифах "Райфкартка +" (може бути й додатковою) і "Райфкартка" (тільки основна).
ShtormK написав:4. Що ще потрібно обов'язково знати користувачу-початківцю?
Можна попасти на технічний овердрафт (поповнити картку Р2Р і потім зняти кошти в рідному банкоматі чи оплати в рідному POS). Комісії списують при проводці (розподіленні) за рахунком.
ShtormK написав:Підкажіть, будь ласка, як це краще зробити?
Обирайте той шлях оформлення, який більш популярний -- дистанційні канали: купити пластик у АТБ чи оформлення через сайт (можливо, ще через застосунок банку). Тариф краще обирати "Райфкартка" (він без абонплати). З грудня будуть діяти нові тарифи й він ще кращим.
Слід зауважити, якщо оплачувати цією карткою через застосунок АТБ "Скануй Купуй", то оплата відбувається за стандартними цінами -- іншими словами через застосунок немає сенсу робити оплату.
Сегодня во время очередного отключения света сходил в ближайшее отделение (у них свет не отключают вообще) и оформил себе карту "АТБ". Тариф подключили вроде "Райфкартка" (хотя девочка долго не могла понять, что я у нее спрашиваю). Кстати, а где-то можно посмотреть в приложении, какой тариф подключен? Насчет пополнения. Мне сказали, что тянучка (самим Райфом) сейчас не работает вообще. В самом приложении, там, где "Поповнити", при нажатии на "Картка або рахунок" мне дает только "Универсальный безстроковий" (какой-то аналог "Копилки", как я понимаю). И не вижу, где выбрать/ввести реквизиты карты для пополнения. Я не там ищу? Т.е., похоже, буду пользоваться толкалкой с Моно или других подобных банков...
S i m написав:всегда пополняю прямо перед кассой на нужную сумму и сразу оплачиваю, всегда, всё нормально и многие так делают
Я писав що якщо потягнути застосунком райфу проблем не буває. Щодо штовхачок та теховеру - особисто я на АТБ картку не штовхав кошти ще жодного разу, а про можливий теховер особливо при розрахунку через термінал райфу тут періодично пише інший поважний форумлянин. Його слова я особисто не перевіряв і не збираюсь цього робити. Втім вважаю що якщо є ризик втрапити на теховер то краще перебдіти ніж недобдіти
Та райфівська тягнучка - це вже проблема, бо вона то тупить, то не працює, то прийшов не за графіком. Я якось Райфом потягнув у п'ятинцю увечері, а обробилася операція у понеділок зранку. Тому теж перейшов на штовхання перед касою. На щастя райфівські термінали мені у АТБ ще не траплялился, тому теж політ нормальний.
Такой вопрос. Есть карта Райф карта, интересует пополнить большую сумму для покупку соц.доллара., менеджер сказала, что в кассе с комиссией, только через банкомат. Есть другие варианты? Посмотрел текущие счета, вроде, открытие 50 грн. Или только открыть ещё Райф+? И как у них с выдачей валюты по окончанию депо?
lloydbanksua написав:Такой вопрос. Есть карта Райф карта, интересует пополнить большую сумму для покупку соц.доллара., менеджер сказала, что в кассе с комиссией, только через банкомат. Есть другие варианты?