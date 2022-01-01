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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 58596061

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:20

Re: Райффайзен Банк

зрозумів , дякую
lamal
 
Повідомлень: 163
З нами з: 11.03.21
Подякував: 68 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 09:33

Re: Райффайзен Банк

Подскажите, где и за сколько дней до окончания депозита заказывать валюту.
Oktawa
 
Повідомлень: 504
З нами з: 08.11.17
Подякував: 480 раз.
Подякували: 64 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 10:50

  Amethyst написав:
  Искатель написав:Мне сказали, что тянучка (самим Райфом) сейчас не работает вообще.

а тааак?
https://secure.platononline.com/payment ... HYSP2KBYMQ
там же с комиссией, чи не?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1081
З нами з: 13.01.09
Подякував: 480 раз.
Подякували: 50 раз.
 
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  #<1 ... 58596061
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