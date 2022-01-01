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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:20
Re: Райффайзен Банк
зрозумів , дякую
Додано: Пон 14 лис, 2022 09:33
Re: Райффайзен Банк
Подскажите, где и за сколько дней до окончания депозита заказывать валюту.
Додано: Пон 14 лис, 2022 10:50
там же с комиссией, чи не?
Додано: Пон 14 лис, 2022 11:38
На карты Райфа без
Додано: Пон 14 лис, 2022 12:12
с карт других банков?
Додано: Пон 14 лис, 2022 12:46
Ну вы попробуйте: и карты разных банков, и свои разные карты у Райфа, и разные суммы... Платон укажет комисс ДО окончательноГо то подтверждения, успеете отменить )
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